الزعابي حكماً في «جورجيا لبناء الأجسام»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

اختار الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الحكم الدولي الإماراتي فيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة حكام بناء الأجسام، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ليشارك في تحكيم منافسات بطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام التي ستنطلق بعد غدٍ.

ويأتي تكليف فيصل الزعابي، تثميناً للجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بتطوير مهارات المحكمين وفقاً لأفضل المواصفات العالمية والمشاركات الناجحة السابقة لهم.

ووجه الزعابي الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للجهود التي بذلتها وأسهمت وتوجت بوصول المحكمين الإماراتيين لبناء الأجسام قارياً وعالمياً.

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