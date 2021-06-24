«يونسكو» تثمن جهود الدولة بمكافحة منشطات الرياضة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أثنت غابرييلا راموس، المديرة العامة المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، على الجهود الرائدة التي تلعبها الإمارات في مكافحة المنشطات في الرياضة، من خلال رئاسة الدكتورة ريما الحوسني للجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة التابع لمنظمة اليونسكو.

وقالت غابرييلا راموس، خلال اجتماع عقد في روسيا، وترأسته الدكتورة ريما الحوسني، إن الإمارات تقوم بجهود رائدة في دعم الصندوق من خلال المشاريع والمبادرات، مما أثمر دخول القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم مشاريع الصندوق.

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