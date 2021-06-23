القنصل الياباني وطلاب المدرسة اليابانية بدبي يحتفون بوفد الإمارات المشارك بطوكيو

المصدر: دبي – البيان الرياضي

زار نوبورو سيكيجونشي القنصل العام الياباني في دبي وأعضاء المدرسة اليابانية بدبي صباح أمس مقر اللجنة الأولمبية الوطنية للاطمئنان على كل الجوانب المتعلقة بمشاركة وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قبل شهر واحد على انطلاق الحدث، وقدم أطفال المدرسة اليابانية هدايا صمموها خصيصاً للوفد الإماراتي.

واستقبلت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية الوفد الياباني، حيث حضر اللقاء أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، وآمنة المهري مدير قسم الموارد البشرية باللجنة.

وأكد نوبورو سيكيجونشي على العلاقات الراسخة والقوية التي تجمع الإمارات واليابان في كل المجالات لاسيما الرياضية منها، معرباً عن أمنياته للوفد المشارك بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو الشهر المقبل بتحقيق أفضل النتائج وتقديم مستويات مميزة رفقة الرياضيين المشاركين من كل دول العالم.

وأضاف قنصل عام اليابان في دبي: إن اللقاءات والزيارات المستمرة والمتبادلة مع اللجنة الأولمبية الوطنية تأتي في ظل التعاون والتنسيق من أجل الإطلاع على أبرز المبادرات والبرامج التي تقوم بها اللجنة، خصوصاً وأن تلك الزيارة ليست الأولى بين الجانبين، وهو الأمر الذي يؤكد قيمة وأهمية العلاقات المشتركة.

من جانبها أعربت المهندسة عزة بنت سليمان عن سعادتها بزيارة الوفد الياباني الذي حرص على الاحتفاء بوفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية وما قدمه طلاب المدرسة اليابانية من أعمال يدوية رائعة وفريدة من نوعها صُممت خصيصاً لرياضيي الإمارات، حيث تم استخدام أفضل الخامات من الحرير الياباني لصناعة هذه المنتجات في دلالة على مدى الاعتزاز بدولة الإمارات العربية المتحدة ورياضييها الذين يحملون راية الوطن في أكبر وأهم المحافل الرياضية.

وأضافت المهندسة عزة بنت سليمان أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز محطات الإعداد للرياضيين المشاركين والاستعدادات الخاصة بالسفر والمغادرة وإقامة الوفود، مؤكدة تفهم اللجنة الأولمبية الوطنية للظروف الصحية التي ستقام بها الدورة وتعاون وفدها بالكامل مع اللجنة المنظمة والجهات المعنية باليابان لإنجاح الحدث وخروجه بالصورة المنشودة.

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