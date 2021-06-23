تعاون بين «الفجيرة البحري» والجامعة المغربية للمحركات المائية

المصدر: متابعة – محمد فضل

وقّع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة الملكية المغربية للمحركات المائية، تهدف إلى تبادل الخبرات الرياضية في مجال الأنشطة البحرية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، ومحمد بنقدور رئيس الجامعة الملكية في العاصمة المغربية الرباط.

وتناول الجانبان سبل أوجه التعاون في مختلف النشاطات البحرية وكيفية تطويرها، لا سيما على صعيد أكاديمية الفجيرة للناشئين، التي تقوم على تدريب وتأهيل الناشئين لقيادة الزوارق السريعة «فورمولا المستقبل»، وقوارب الكاياك، وغيرها من الأنشطة البحرية.

خاصة أن نادي الفجيرة البحري، أول من شرع في تنفيذ فكرة تطوير ورعاية مواهب الناشئين والشباب في مجال الرياضات البحرية بالدولة، بجانب تنظيم واستضافة العديد من السباقات البحرية، والبطولات الدولية والعالمية، وتعكس هذه الخطوة، الجهود الحثيثة التي يضطلع بها «مارينا الفجيرة» للتطوير، وإيجاد سبل التعاون مع المؤسسات الرياضية المحلية والدولية.

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