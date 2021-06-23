اتحاد السلة يثني على جهود «الشارقة الرياضي» في زيادة عدد الأندية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

اختتم اتحاد كرة السلة، اجتماعاته الدورية بالمجالس الرياضية، بزيارة مقر مجلس الشارقة الرياضي، في اجتماع حرص فيه مسؤولو الاتحاد على تقديم الشكر والثناء إلى المجلس على الدعم الكبير المقدم إلى أندية الإمارة، والجهود المثمرة في زيادة أعداد ممارسي اللعبة، آخرها انضمام ناديي الحمرية ودبا الحصن إلى مسابقات السلة بدايةً من الموسم المقبل. وحضر الاجتماع، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء الاتحاد والمجلس.

وقال سالم المطوع، أمين سر اتحاد السلة: أجواء الاجتماع جاءت إيجابية للغاية، خصوصاً أن اتحاد اللعبة توجه بالشكر والثناء إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، على الجهود المبذولة ليس على صعيد دعم أندية الإمارة فحسب، بل في زيادة أعداد ممارسي اللعبة، وجاء آخرها في انضمام ناديين جديدين ممثلين بدبا الحصن والحمرية إلى مسابقات الاتحاد في موسمه الجديد.

تركيز

وأوضح المطوع: حملت زيارات اتحاد اللعبة إلى المجالس الرياضية، طروحات متباينة ركزت بالدرجة الأولى على مواصلة سبل الدعم للأندية، بعد أن بادر الاتحاد مطلع الشهر الجاري إلى طلب اجتماع بمجلس أبوظبي الرياضي وممثلي الأندية الممارسة لكرة السلة، للوقوف على المعوقات التي تواجهها الأندية وتهدد استمراريتها مستقبلاً في المسابقات، قبل أن يتلخص الاجتماع بمجلس دبي الرياضي، إلى التشديد على وضع آليات الرقابة على أندية الإمارة، في ظل التراجع خلال السنوات الأخيرة على صعيد النتائج، بجانب النقص الحاد في العنصر البشري على صعيد فرق المراحل السنية الرافد الأساسي لفرق الصف الأول، بالإضافة إلى تشجيع الأندية إلى عودة فرق السيدات، في ظل الاقتصار حالياً على نادٍ وحيد ينافس على ألقاب النشاط النسائي، بعدما كانت أندية دبي للسيدات منافساً دائماً على بطولات السيدات وحتى الناشئات.

واختتم أمين سر اتحاد السلة: أجواء الاجتماع مع المجلس جاءت في إطار الثناء على الجهود التي يبذلها المجلس، التي خلصت على مدار السنوات القليلة الماضية، في زيادة ملحوظة لكل من الأندية وممارسي اللعبة في كافة فرق المراحل السنية، والتي تلخصت مؤخراً مع انضمام ناديي الحمرية ودبا الحصن إلى مسابقات الاتحاد في موسم 2021-2022، في زيادة تؤكد مدى حرص المجلس ليس على صعيد حصد النتائج فحسب، بل في جذب مزيدٍ من أعداد ممارسي النشاط الرياضي بصورة عامة، وكرة السلة على وجه التحديد.

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