"اتحاد الملاكمة" و"هيئة الرياضة" يبحثان الاستعداد لاستضافة أكبر بطولة آسيوية

المصدر: وام

استعرض أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، وحسن الحمادي أمين السر العام للاتحاد الإماراتي للملاكمة أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة تصورات الاتحاد للإعداد والتجهيز لاستضافة دبي لبطولة آسيا للشباب والناشئين في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة لتكون أكبر بطولة قارية في العالم، حيث تم دمج البطولتين في بطولة واحدة، وإسنادها إلى دبي لاستثمار النجاح الكبير الذي حققته في بطولة الرجال والسيدات مايو الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة العتيبة والحمادي للهيئة وكان في استقبالهما سعادة سعيد عبد الغفار أمين عام الهيئة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد.

و توجه أنس العتيبة بالشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأوليمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي وكافة الشركاء الذين ساهموا في نجاح بطولة آسيا للرجال والسيدات ، وأثنى على دور القيادات الرياضية في الدولة لدفع الإمارات لقيادة آسيا والعالم في التعافي من جائحة كورونا، من خلال تشجيع الاتحادات على استضافة الأحداث الكبرى في كافة الألعاب.

وأوضح العتيبة أن الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي بشكل لافت خلال جائحة كورونا، من خلال تعاملها الدقيق والمدروس وإجراءاتها وتدابيرها الوقائية، وأيضا من خلال آليات التعافي التي سبقت فيها الجميع، وكانت ملجأ لكل المنظمات الدولية لتنظيم الأحداث سواء كانت اقتصادية أو رياضية أو استثمارية، في الوقت نفسه الذي أثبتت فيه منظومتها التكنولوجية ريادة كبرى في تطبيق برامج العمل عن بعد وممارسة كل الأعمال بالاعتماد على الرقمنة.

من جهته أكد حسن الحمادي أن الهيئة العامة للرياضة شريك أساسي لاتحاد الملاكمة في كل نجاحاته، سواء كانت التنظيمية أو الفنية أو الإدارية بما في ذلك دعمها لسعادة أنس العتيبة للنجاح في انتخابات الاتحاد الآسيوي للملاكمة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل مع الهيئة العامة لرياضة وكافة أجهزة الدولة خلال الفترة المقبلة للحصول على الموافقات اللازمة وتنظيم حدث استثنائي يعزز من نجاح الدولة عالميا.

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