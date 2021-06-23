دعيج العتيبي: الرماية الإماراتية تحتل المقدمة عربياً

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

أكد المهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية أن الرماية الإماراتية تحتل المقدمة بين نظيراتها العربية، وباتت منافساً جيداً على المستوى العالمي أيضاً خلال الفترة الأخيرة نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الإماراتية التي لا تبخل في دعم أبطالها الرماة، وقال: الرياضة الإماراتية بدأت تجني ثمار الدعم بالحصول على بطاقة التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 في رماية السكيت بجانب التفوق الكبير في فئة الناشئين من خلال مسدس وبندقية والخطة التي وضعها الاتحاد الإماراتي ستضع الرماية الإماراتية على منصات التتويج عالمياً.

أزمة

وبيّن العتيبي أن الاتحاد الكويتي للرماية يبحث عن إيجاد حلول خلال الفترة المقبلة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، بعدما أصبحت مشاركة رماة الكويت في أولمبياد طوكيو 2021 مهددة، بعد التشكيك بشرعية اتحاد الرماية الكويتي وعدم الاعتراف بأن الرماية الكويتية ممثلة رسمياً باتحاد يتولى شؤونها خارجياً، مما يثير الشك ويتسبب بإثارة القلق للرماة من أية تجاوزات قد تؤثر على الرماة، بعدما تأهل الرماة عبد الرحمن ناصر الفيحان ومنصور عقله الرشيدي وطلال عبدالله الرشيدي وسعود عبد الرحمن الكندري إلى أولمبياد طوكيو.

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