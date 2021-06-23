حصة بو حميد تشهد فعاليات دولية «فزاع لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أمس بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم جانباً من فعاليات اليوم الرابع لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة_ كأس العالم دبي 2021 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة والتي تعد الفرصة الأخيرة لأبطالنا أصحاب الهمم من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو 2020»

وأثنت معاليها على جهود اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، معربة عن سعادتها بمشاهدة جانب من فعاليات هذا الحدث العالمي المهم الذي يؤكد مكانة الإمارات في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية، مشيدة بالمشاركة الكبيرة للدول في نسخة دبي.

وكانت معالي حصة بو حميد قد اطلعت خلال جولتها التفقدية لمرافق النادي المختلفة من ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بحضور حسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وعيسى مخشب رئيس قطاع العلاقات العامة والخدمات اللوجستية بالحدث على إنجازات النادي خلال مسيرته المختلفة والمنتجات التي ينتجها أصحاب الهمم. والتقت معاليها ببعض الأبطال المشاركين في الحدث منهم البطل البريطاني مايكي بولي الذي نجح في التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو في الرفعة الأخيرة وزن 72 كجم.

كما أشادت معالي حصة بنت عيسى بو حميد بجودة هذه المنتجات ومبادرات «أصحاب الهمم»، مؤكدة بأنه سيكون هنالك تعاون في المستقبل القريب بين الوزارة والنادي حتى تكون هذه المنتجات على منصات المعارض التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع.

من جهته، ثمن ماجد العصيمي زيارة معالي وزيرة تنمية المجتمع ومتابعتها لجانب من كأس العالم دبي 2021، مبيناً أن الزيارة أسعدت المشاركين في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة من القيادة الرشيدة مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم خلال المشاركات القارية والدولية. وقال: إن الاهتمام الذي يحظى به «أصحاب الهمم» يمثل أكبر حافز لأصحاب الهمم من أجل مواصلة مسيرة النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما أشاد حسن المزروعي بمتابعة معالي حصة بو حميد لفعاليات اليوم الرابع مما كان الأثر الكبير لدى الجميع في ظل الاهتمام الذي ظلت تجده رياضة «أصحاب الهمم»، وقال: جميع المشاركين في اللجان العاملة في هذا الحدث العالمي المهم يسعون لإبراز الوجه المشرق للإمارات ودبي ونتطلع أن تحقق البطولة جميع أهدافها المنشودة وخاصة إنها المحطة التأهيلية الأخيرة لأصحاب الهمم لتسجيل الأرقام المؤهلة إلى «بارالمبية طوكيو 2020».

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نجح الأردني عبد الكريم خطاب في تحطيم الرقم العالمي مرتين في وزن 88 كجم المسجل باسم الصيني جيجونج «233»، ليكسره ببصمة عربية «237، 240» على التوالي محلقا بذهبية الوزن. وفي وزن 88 كجم رجال نال المصري محمد الألفاط الذهبية فيما حصلت الصينية لي لي على اذهبية 73 كجم والمصرية أماني علي ذهبية 86 كجم.

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