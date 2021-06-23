15 نزالاً في بطولة مواي تاي 6 للمحترفين بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات لمواي تاي وكيك بوكسينج بعد غدٍ بطولة مواي تاي 6 للمحترفين، وذلك في صالة فيستيفال أرينا – دبي والتي تقام وفق أعلى إجراءات السلامة من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة المتبعة، وستتضمن البطولة 15 نزالاً يتنافس فيها 30 لاعباً ولاعبة من محترفي رياضة مواي تاي من 17 جنسية من مختلف دول العالم، وأكد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، أن هذه البطولة ستكون متميزة وقوية عن سابقاتها للعديد من الأسباب كونها ستكون في ختام منافسات الموسم الاستثنائي، وأيضاً التنافس فيها على ثلاثة أحزمة، الأمر الذي وضع اللاعبين والمدربين في أهبة الاستعداد للمنافسة من خلال التحضير المتميز للفوز بتلك الأحزمة كونها أحزمة على مستوى الاتحاد الدولي الآسيوي.

وأكد المهيري أن الاتحاد حرص منذ البداية على استمرار النشاط الرياضي في ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا مع الالتزام بالتوجيهات الصحية، إلا أننا بفضل الله وبتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة استطعنا تجاوز هذه الظروف الصعبة.

يذكر أن، منتخبنا الوطني يشارك بستة لاعبين يتنافسون على البطاقة الرئيسة للنزال وفي مقدمتهم لاعب منتخبنا الوطني «نمر الحلبة» إلياس حبيب علي في مواجهة قوية ونارية مع اللاعب الإسباني المصنف أنخيل ماركوز ويتنافسون لنيل لقب بطل (إنتركونتيننتال) الوزن الخفيف الثقيل WMC.

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