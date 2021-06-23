كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تدخل مرحلة الحسم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بعد غدٍ في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة.

ومع اقتراب البطولة من نهايتها ودخول منافساتها مرحلة الحسم، ستشهد هذه الجولة كثيراً من المواجهات والنزالات الحماسية في ظل حرص عدد من الأندية على المنافسة والصعود إلى منصة التتويج.

وعلى مدى الجولات الثلاث الماضية نجحت أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في إثبات تفوقها وتقديم أداء مميز على البساط، وستسعى بقوة إلى مواصلة الأداء القوي خلال منافسات الجولة الرابعة، والمحافظة على حظوظها للفوز باللقب ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار.

تطور

وأكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يعكس ما وصل إليه جوجيتسو الإمارات من مستوى تنظيمي وتطور لأداء اللاعبين المشاركين، وبروز مجموعة جديدة من المواهب التي نبني عليها الآمال مستقبلاً. وأضاف البطران، أن الجولات الماضية لهذه البطولة الغالية على نفوس الجميع كانت حافلة بالندية والإثارة وارتفاع جودة الأداء، وأن تلك المكتسبات متوقعة على ضوء الجهود التي تبذلها الأندية جنباً إلى جنب مع الاتحاد للارتقاء برياضة الجوجيتسو، وتطوير قدرات ومهارات اللاعبين ليكونوا قادرين على المنافسة عالمياً. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على تصدير النجوم إلى العالم وهو ما يعزز مشاعر الفخر لدى مسؤولي الاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز