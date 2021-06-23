شباب الأهلي ينفرد بصدارة «خليجية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

انفرد شباب الأهلي بصدارة بطولة الخليج لكرة السلة في نسختها الـ40 بعد أن ألحق أول خسارة بمنافسه الكويت ٨٧-٨٣ بعد مباراة مثيرة ظلت فيها النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة ليحصد شباب الأهلي العلامة الكاملة في 3 مباريات «6 نقاط» والكويت 5 نقاط ويختتم الفريقان مبارياتهما في الدور التمهيدي مساء اليوم.

انتهى الربع الأول لمصلحة شباب الأهلي 23-22 ووسع شباب الأهلي الفارق إلى 3 نقاط في نهاية الشوط الأول بعد تقدمه في الربع الثاني 19-17، واختلف الوضع في بداية النصف الثاني للمباراة بعدما نجح الكويت في كسب الربع الثالث ٢٧-٢١ ليتقدم في النتيجة الكلية ٦٦-٦٣ قبل انطلاقة الربع الأخير الذي كسبه شباب الأهلي ٢٤-١٧ ليظفر بالنتيجة النهائية بفارق 4 نقاط. وفي مباراة ثانية فاز الأهلي البحريني على النصر السعودي ٩٤-٨٤ ليصل الأهلي للنقطة السادسة محققاً فوزه الثاني في البطولة مقابل خسارتين واستكمل مبارياته في الدور التمهيدي، بينما النصر 4 نقاط من فوز وخسارتين ويخوض مباراته الأخيرة في الرابعة من مساء اليوم أمام الكويت، تليها في السادسة والنصف مباراة شباب الأهلي والشمال القطري.

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