«دبي التجاري العالمي» و«بادل برو» يستعدان لإطلاق ملاعب «البادل تنس»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع «بادل برو»، نادي البادل تنس الرائد في الإمارات عن إطلاق تجربة رياضية جديدة لعشاق رياضة البادل تنس، ويجري العمل حالياً على تشييد المرافق الجديدة، التي من المقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2021 على أحدث طراز في «ون سنترال»، المشروع التجاري التابع لمركز دبي التجاري العالمي، والذي تبلغ مساحته 1,7 مليون قدم مربعة، ويضم «بادل برو» خمسة ملاعب، ويقدّم تجربة تجزئة راقية، كما يوفر مرافق متطورة لعشاق رياضة البادل تنس.

تُعدّ البادل تنس الرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم، إذ يُمارسها حالياً 8 ملايين لاعب في 57 دولة، وقد ازدادت شعبية هذه الرياضة نظراً لسرعة وتيرتها وشموليتها وسهولة لعبها، حيث تمتاز بلعبها في الملاعب المغلقة، ويصل حجم ملعبها إلى 25% من حجم ملعب التنس، والرياضات التي يتم لعبها بنظام الفرق الزوجية.

وستوفّر ملاعب «بادل برو» الخارجية المضاءة في «ون سنترال»، بُعداً جديداً لمجتمع الأعمال المزدهر الواقع في مجمع مركز دبي التجاري العالمي والمناطق المحيطة به، والتي تتميز بإطلالاتها الرائعة على متحف المستقبل، الواقع في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، كما يقع مرفق «بادل برو» على بُعد خطوات من مباني المكاتب في «ون سنترال»، ما يتيح لأعضائها فرصة ممارسة الرياضة في وقت فراغهم.

تجربة

من جهته، قال خالد الفهيم، نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي: نحن سعداء بشراكتنا مع نادي «بادل برو»، لتقديم تجربة فريدة، تتيح الفرصة أمام مجتمع «ون سنترال»، وعشّاق رياضة البادل تنس للتنافس في بيئة عصرية، وسوف يعزز نادي «بادل برو» الرياضي الشهير في دبي ما تقدّمه «ون سنترال» لمجتمعها، وأضاف: إن هذه الشراكة تمثّل التزامنا بالارتقاء بتجارب نمط حياة المجتمع في «ون سنترال»، وفي بناء بيئة أعمال تنبض بالحياة، وتُقدّر أهمية الصحة والرفاهية.

تضمّ «ون سنترال»، المنطقة الحرة المقامة عند ملتقى طرق التجارة الدولية والمال والأعمال، العديد من الشركات العالمية، التي تعمل في مكاتبها الفخمة. وتجمع «ون سنترال» بين تجارب الأعمال ونمط الحياة في موقع واحد، موفرة لمجتمعها سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات المطاعم ومساحات العمل المشتركة الحديثة، والمعالم الرئيسية الأكثر شهرة في دبي، ومن المقرر أن يفتتح فندق25 Hours المعروف عالمياً بتقديمه لتجارب ضيافة متميزة، أول فرع له في دبي في الربع الأخير من عام 2021 في «ون سنترال». ويتمتّع الفندق المكوّن من 434 غرفة بتصميمه العصري المتميز، ومساحات عمل مشتركة ومبتكرة، وسينما في الهواء الطلق مقامة بالتعاون مع MINI، ويضم أربعة مطاعم ذات مفاهيم مختلفة، ليقدم لضيوفه تجارب مميزة لفنون الطهي من حول العالم.

تطور

في حين، أوضح حسين الرضا، الشريك المؤسس والإداري لنادي «بادل برو»: لقد شهدنا تطوراً مستمراً منذ عام 2017 بالتوازي مع مجتمع رياضة البادل تنس في دبي، ولعل من الرائع مشاهدة التطور الكبير في شعبية هذه الرياضة. وسوف تمكّننا شراكتنا الاستراتيجية مع مركز دبي التجاري العالمي من توسيع نطاق هذه الرياضة في المجتمع، والاستجابة المباشرة للطلب المتزايد عليها في دبي، وأضاف: سيكون موقعنا الجديد في قلب «ون سنترال» الحيوية، حيث يسهل الوصول إليه، وقد تم تصميمه لإنشاء نادي «بادل تنس» ديناميكي، يعزز من روح الصداقة والمنافسة، والتعلّم داخل إطار اجتماعي، على بعد دقائق فقط من «داون تاون دبي».

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