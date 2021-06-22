جعفر إبراهيم: أتمنى تنظيم بطولة لسيدات الريشة الطائرة المستوى الخليجي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أبدى البحريني جعفر إبراهيم مدير تطوير الريشة الطائرة في دبي ممثل الاتحاد الدولي في منطقتنا الخليجية والعربية، الرغبة في إقامة بطولة للريشة الطائرة للسيدات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأرجع ذلك للنجاح الباهر والذي وصفه بالرائع لبطولة النصر للريشة الطائرة الصيفية الأولى للسيدات والتي اختتمت في بداية هذا الشهر ونظمها نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة في اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وشهدت مشاركة 95 لاعبة من بنات الإمارات والوافدات من عديد الجنسيات المقيمة على أرض الدولة.

وتابع: المشاركة الكبيرة من اللاعبات المواطنات والعديد من الوافدات والرغبة الكبيرة من اللاعبات والمستوى الفني العالي الذي شهدته بطولة النصر وخاصة من بنات الدولة وبالتحديد نواعم النصر بسيطرتهن على معظم ألقاب منافسات البطولة تبعث على التفاؤل بمستقبل اللعبة من ناحية الكم والنوع، ومثلت حافزاً لنا كمسؤولين عن اللعبة لانطلاقتها خارج حدود الإمارات.

استعداد

ولم يخفِ جعفر إبراهيم رغبة المسؤولين في شركة النصر للألعاب الجماعية بنادي النصر في احتضان البطولة وتوفير جميع متطلبات النجاح لها وحتى إنهم أبدوا الرغبة في إقامتها قبل نهاية عام 2021، وهذا ليس بغريب عن الأخوة في القلعة الزرقاء وكان لهم الشرف في ضم هذه الرياضة لكوكبة الألعاب بالقلعة الزرقاء كأول نادٍ في الدولة يضم هذه الرياضة ويشكل فريقاً للفتيات يشار له بالبنان.

وحول اللعبة في منطقتنا الخليجية قال: اللعبة تشهد انتشاراً جيداً في منطقتنا الخليجية وخاصة في الكويت والبحرين وعُمان وقطر والسعودية إلى جانب الإمارات، وأضاف سبق أن أقيمت بطولات في هذه الدول الشقيقة، ومؤكداً أن البطولة الخليجية المقبلة ستساهم في توسيع قاعدة اللعبة وانتشارها إضافة للارتقاء بالمستوى الفني لبناتنا في منطقتنا الخليجية.

ترحيب نصراوي

من جانبه، أكد العقيد مروان سنكل نائب رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية أن إدارة نادي النصر تحرص على الدوام على توفير كل سبل النجاح لفرق القلعة الزرقاء وهذا يعزز العدد الأكبر من الألعاب الرياضية بالنادي على مستوى فرق البنين والبنات، والتي تحظى بمتابعة دؤوبة من لجنة الألعاب بالنادي برئاسة الأخ عبدالرزاق السيد الهاشمي وإخوانه أعضاء الشركة، مؤكداً رغبتهم والموافقة على احتضان وتنظيم النسخة الأولى للبطولة الخليجية للريشة الطائرة للسيدات وتوفير جميع متطلبات النجاح لهذا المحفل الخليجي والأول من نوعه.

شكر وتقدير

كما نقل مروان تحيات وشكر عبدالرزاق الهاشمي وإخوانه أعضاء شركة النصر للألعاب الجماعية بالنادي وأحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة الألعاب الجماعية، ونسرين بن درويش دينامو نشاط العنصر النسائي بالنصر والمدربة سهاد عويس وفريق العمل الذي أبدى جهوداً كبيرة في إنجاح النسخة الأولى لبطولة النصر للريشة الطائرة، وإلى جعفر إبراهيم ممثل الاتحاد الدولي للعبة على مبادرته الهادفة بتنظيم هذه البطولة على أرض دولة الإمارات وبنادي النصر هذا الصرح الرياضي الكبير والملقب بعميد الأندية الإماراتية.

مسيرة حافلة

يتمتع جعفر إبراهيم بخبرات واسعة بهذه الرياضة والتي بدأها في مملكة البحرين لاعباً وممثلاً لمنتخبها وبطلاً للعبة على مستوى موطنه وبطلاً على المستوى الخليجي والعربي من 2007 في تونس و2010 في العراق وفوزه ببطولة البحرين الدولية عامي 2009 و2013، لينتقل بعدها للعمل الإداري أميناً عاماً للاتحاد البحريني والعربي وموظفاً في الاتحاد الدولي للعبة.

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