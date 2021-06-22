نورة الكعبي تشهد فعاليات اليوم الـ3 من «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب أمس، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم جانباً من فعاليات اليوم الثالث لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة كأس العالم دبي 2021، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، والتي تعد الفرصة الأخيرة لـ «أصحاب الهمم» من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو» 2020.

وأعربت معاليها عن فخرها بالتواجد في هذا الحدث العالمي المهم، مؤكدة أن الإمارات دولة استثنائية، وأن تواجد العالم في البطولة ينم عن الثقة والمصداقية للدولة، مثمنة دور اللجنة المنظمة والمشاركة الكبيرة من الدول في النسخة الحادية عشرة للبطولة من أجل التواجد في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

كما وجهت معاليها، الشكر إلى العالم على ثقته في الإمارات ودبي وتواجد هذه الدول في هذه النسخة الاستثنائية في وجود هذه البنية التحتية بالدولة والإجراءات الاحترازية التي تقام وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية، مما يؤكد موقع البطولة المهم في الخريطة العالمية، مشيرة إلى أن بطولات فزاع لأصحاب الهمم تثري الحركة البارالمبية.

كذلك أشادت معاليها بالتأهل التاريخي لبطلة نادي دبي لأصحاب الهمم عائشة المهيري إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو كأول إماراتية تتأهل من الرماية إلى «بارالمبية طوكيو».

جولة

وكانت معالي نورة بنت محمد الكعبي قد اطلعت خلال جولتها التفقدية لمرافق النادي المختلفة من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، بحضور ماجد العصيمي مدير الحدث، ومنى بن حماد عضو مجلس إدارة النادي، على إنجازات النادي خلال مسيرته المختلفة والمنتجات التي ينتجها أصحاب الهمم ومشاركة «أصحاب الهمم» في «بارالمبية طوكيو» وتحديات المرحلة المقبلة.

02

أسفرت منافسات اليوم الثاني عن حصول الصيني بونكاي على ذهبية وزن 59 كجم، وفي وزن 59 كجم رجال وناشئين نال عزيز بيك من قرغستان الميدالية الذهبية، وفي وزن 59 كجم كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الروسي فلادمير. وحصل البريطاني مارك سوان على ذهبية 65 كجم رجال وناشئين، فيما حلق الجزائري حسين بطير بذهبية وزن 65 كجم رجال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز