100 لاعبة في الجولة الرابعة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي بعد غد، الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دوري «أم الإمارات للجوجيتسو» بمشاركة متوقعة لأكثر من 100 لاعبة من داخل الدولة، أكثرهن من المحترفات على الساحة المحلية والدولية. وتشهد الجولة الرابعة من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً). وأصبحت حظوظ أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية وفريق 777، كبيرة في الوقوف على منصة التتويج بعد الأداء القوي خلال الجولات الماضية، وامتلاكها لجميع مقومات التفوق وتحقيق إنجاز ما في البطولة.

أهمية

وأوضح مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الجولة ما قبل الأخيرة من دوري «أم الإمارات للجوجيتسو» تتمتع بأهمية خاصة كونها تشّكل ملامح البطل لهذه البطولة الغالية في حلتها الجديدة.

وأضاف أن هذه البطولة منذ انطلاقتها أوفت بكل وعودها، لا سيما من ناحية الإقبال على المشاركة فيها وشدة المنافسة والأداء الراقي الذي أظهرته اللاعبات على البساط، مبيناً أن دوري «أم الإمارات للجوجيتسو» يعتبر مساهماً أساسياً في إعداد جيل من لاعبات الوطن القادرات على تمثيل الدولة بشكل مشرف يليق بمكانتها على خارطة الجوجيتسو العالمية. وقد أثبتت لاعبات الإمارات علو كعبهن على البساط خلال البطولات السابقة ونجحن في رفع علم الدولة في الكثير من المحافل العالمية.

تطور

من جهتها، أكدت اللاعبة شما البلوشي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والتي تنافس في فئة الشابات تحت 18 عاماً، أن النادي أبلى بلاء حسناً في الجولات الثلاث الأولى، وذلك يعود إلى الحماس الذي تتمتع به لاعبات النادي ورغبتهن القوية في تحقيق لقب البطولة ورد الجميل إلى النادي الذي يوفر لهن جميع مقومات الفوز والتطور في الجوجيتسو. بدورها، قالت اللاعبة مريم حمد من نادي العين، والتي تنافس في فئة الشابات تحت 18 عاماً أن لاعبات نادي العين يدركن أهمية هذه الجولة في رسم ملامح البطل، وسيحرصن على تقديم أداء مقنع على البساط وتحقيق الفوز عن جدارة.

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