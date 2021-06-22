شباب الأهلي والكويت في قمة السلة الخليجية اليوم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

تشهد صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر في السادسة والنصف من مساء اليوم، المواجهة القوية بين فريقي شباب الأهلي والكويت الكويتي، في قمة بطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ 40، التي تقام في دبي، وتختتم السبت المقبل، وتأخذ المباراة أهميتها من واقع الظهور القوي للفريقين، وحصدهما العلامة الكاملة في أول مباراتين، لتصبح مواجهتهما اليوم لفك الارتباط وتحديد ملامح صدارة الترتيب للدور التمهيدي، ويخوض شباب الأهلي مباراته الأخيرة غداً أمام الشمال القطري، فيما يلتقي غداً أيضاً الكويت مع النصر السعودي، كما تقام في الرابعة مساء المباراة الأولى لحساب هذه الجولة بين فريقي الأهلي البحريني والنصر السعودي، ويدخلها كل طرف بحسابات مختلفة، فالفريق البحريني خاض 3 مباريات، فاز في واحدة على الشمال القطري وخسر مباراتين أمام الكويت وشباب الأهلي، ولديه 4 نقاط، بينما خاض النصر مباراتين خسر الأولى من شباب الأهلي، وفاز في الثانية على الشمال القطري ولديه 3 نقاط، وسيخوض مباراته الأخيرة غداً أمام الكويت.

وكان شباب الأهلي والكويت فازا في ثاني مبارياتهما على الأهلي البحريني والشمال القطري، 105-92 والشمال القطري 96-84 واستحق لاعب شباب الأهلي قيس عمر لقب رجل المباراة بتسجيله 32 نقطة، متفوقاً على المحترفين الأجانب.

توقف

ووفقاً لنتائج 6 مباريات حجرت حتى الآن، أصبح الشمال القطري خارج الحسابات بعد خسارته 3 مباريات على التوالي، وتأكد خوض الفرق الأربعة شباب الأهلي والكويت وأهلي البحرين والنصر السعودي الدور نصف النهائي المقرر الجمعة المقبل، ويلتقي فيه متصدر الترتيب الرابع، والثاني مع الثالث ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية السبت المقبل، وستكون جولة اليوم والغد لتحديد الترتيب والتعرف على المواجهات المقبلة.

وتوقفت البطولة، أمس الاثنين، حسب البرنامج المعد من اللجنة التنظيمية، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية المقررة على جميع الفرق والمشاركين في البطولة من حكام وإداريين وإعلاميين، وتجرى الفحوصات الطبية نفسها، الخميس المقبل، ضمن الترتيبات المحددة والاحترازات المعمول بها.

حظوظ

من جانبه، عبر علي عتيق اللاعب رئيس لجنة الألعاب السابق في نادي شباب الأهلي، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه في البطولة، وقال: فريقنا لديه الكثير ويملك أدوات الفوز باللقب مع أن المنافسة قوية في النسخة 40 بين الفرق الأربعة، التي ستخوض الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن الحظوظ تبدو متساوية ولا يمكن توقع شيء الآن، وأكد ثقته الكبيرة في قدرة شباب الأهلي على مواصلة نتائجه القوية.

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