عبدالله العرياني : صعود منصات التتويج في طوكيو أهم أولوياتي

المصدر: وام

أكد الرامي الإماراتي عبدالله العرياني صاحب الميداليات الأربع البارلمبية في لندن وريو دي جانيرو أنه دخل حاليا في مرحلة الإعداد قبل الأخيرة للمشاركة في بارالمبية طوكيو المقرر لها أغسطس المقبل.

ولفت العرياني إلى أنه يدخل البطولة بهدف صعود منصات التتويج ورفع علم الدولة في أعلى منصة رياضية بالعالم، مشيرا إلى أنه يتدرب حاليا من 4 إلى 5 ساعات يوميا هو وزميلاه المتأهلان سيف محمد النعيمي وعبدالله سيف العرياني اللذان يتدربان تحت يده أيضا في ميدان نادي العين للفروسية.

وقال في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات " وام" : " بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في العين مارس الماضي، كانت فرصة مثالية لتقييم مستوانا، ونحمد الله أننا لم يتأثر مستوانا كثيرا بفترة التوقف على خلفية جائحة كورونا، حيث إننا ظهرنا بشكل جيد في المنافسات، وأرقامنا أثبتت أننا على الطريق للأفضل، إلا أن عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالميا لم يحضروا للمشاركة في بطولة العالم بالعين، وبالتالي لا نعرف عنهم الكثير، ولا عن هؤلاء الذين ربما يكونوا قد برزوا في المرحلة الأخيرة وتطور مستواهم بشكل لافت في العامين الأخيرين ولم تتح الفرصة أمامنا لمواجهتهم، ومن أجل ذلك فإن المنافسة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو لن تكون سهلة، وستحمل الكثير من المفاجآت " .

وأضاف : " من الأخبار السارة لرياضة الرماية الإماراتية التي تلقيناها أخيرا قبل نهائيات طوكيو تأهل الرامية الإماراتية عائشة البلوشي، ليصل عددنا إلى 4 متأهلين كلنا لدينا الفرص في تمثيل الدولة بشكل مميز، وصعود منصات التتويج، وبالنسبة لتدريباتنا حاليا فنحن نعمل بشكل تصاعدي للوصول إلى قمة التركيز وأعلى مستوى قبل البطولة مباشرة، لأن الرماية من الرياضات التي تتأثر بالحالة النفسية والمزاجية للرامي، ولا نريد أن نستنفذ طاقتنا في التدريبات حاليا، وبخصوص المرحلة الأخيرة من الإعداد فسوف تبدأ بعد أسبوعين، وندخل خلالها معسكرا مغلقا مدته 3 أسابيع في مدينة العين أيضا، نسافر بعده مباشرة إلى طوكيو".

وعن المسابقات التي سيشارك فيها بطوكيو يقول العرياني : " 4 فئات سوف أشارك فيها، هي 10 أمتار وقوف، و10 أمتار رقود 60 طلقة، و50 مترا وقوف ومرتكز ورقود، و50 مترا 60 طلقة رقود، أما بالنسبة للاعبين سلطان سيف العرياني وسيف النعيمي فإن الأول سوف يشارك في فئتي الـ 50 مترا، 3 أوضاع والرقود، فيما سيشارك سيف النعيمي في فئتي 10 أمتار رقود، و50 مترا رقود، بينما تشارك عائشة المهيري في فئة الوقوف 10 أمتار "آر 4 ".

وعن توقعاته لنفسه وزميليه سيف وسلطان على ضوء الاستعدادات يقول : " الرماية يصعب التوقع فيها لأنها تتوقف على حالة اللاعب وقت الرماية، وحالة الطقس، وحجم التركيز، ولكننا ثقتنا في أنفسنا كبيرة لأننا نعمل ونجتهد منذ فترة طويلة، وسبق لي التتويج على هذا المستوى بـ 4 ميداليات، وسيف النعيمي سبق له أن فاز بذهبية بطولة العالم في كرواتيا 10 أمتار رقود عام 2017".

وعن مسيرته كلاعب ومدرب لفريق العين يقول العرياني : " أسست الفريق منذ 12 عاما، وأتولى تدريبه والإشراف عليه فنيا تحت إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة سعادة محمد محمد فاضل الهاملي، والتي توفر لنا الدعم المطلوب، ونحظى بمتابعة حثيثة من أمين عام اللجنة ذيبان المهيري، وأعتز بإنجازاتي خصوصا في دورة الألعاب البارالمبية، وبرغم أن ذهبية لندن 2012 هي أهم إنجاز تاريخي حققته، إلا أن الـ 3 فضيات التي حققتها في ريو دي جانيرو 2016 من أمجد لحظات عمري مع الرماية، والهدف من تأسيس أكاديمية التدريب في العين هو الحرص على تواصل الأجيال واستدامة الانتصارات والإنجازات".

وعن مواعيد السفر لطوكيو وكل التفاصيل الأخرى يقول عبد الله العرياني : " ننتظر حاليا آخر تحديث عن الدورة من طوكيو والذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، وعلى ضوئه سوف نحدد مواعيد السفر والبروتوكول الطبي، وكل ما يتعلق بالبطولة والمنافسات".

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