«مينا جولفرز» بطلاً لدوري الإمارات للغولف واتحاد الإمارات وصيفاً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توج فريق مينا جولفرز بطلاً لبطولة سلسلة دوري الإمارات لهواة الغولف (ايجل)، (EAGL) برصيد 10 نقاط وحل فريق اتحاد الإمارات للغولف وصيفاً برصد 8 نقاط في ختام رائع للبطولة التي احتضنها ملعب النار في عقارات الجميرا للغولف أول من أمس، والتي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة وتقام تحت مفهوم «الملكية الخاصة»، وتحت مظلة الاتحاد الآسيوي للغولف، وتحظى بدعم واهتمام مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات والاتحاد الآسيوي للغولف، وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق تحظى جميعها برعاية ودعم العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها.

حضور

جاء حفل الختام مواكباً أهمية هذا الحدث بحضور نخبة من كبار المسؤولين عن اللعبة محلياً وآسيوياً إلى جانب كبار ممثلي الفرق المشاركة من الشركات والمؤسسات الرائدة في الدولة، وبمقدمة الحضور سوديش اغاروفال رجل الأعمال صاحب فكرة تأسيس البطولة ونيك تاريت مدير البطولة وبريا كومريا مديرة الدوري، وإسماعيل الشريف المدير التنفيذي لمجمع عقارات الجميرا للغولف.

وعلى مدار 4 ساعات من اللعب بالملعب 9 حفر نجح فريق مينا جولفرز برعاية وورلد وايد غولف في تصدر الفرق الثمانية المشاركة في البطولة برصيد 10 نقاط من خلال لاعبيه اشوك كومار وديبك جاين وغريك فانس وزبير فيردوس، وحل فريق اتحاد الإمارات ثانياً برصيد 8 نقاط بقيادة عادل الزرعوني ووليد العطار وخالد الجسمي وروبرت فيلا، وتم تتويج الفريق البطل بكأس البطولة والهدايا للفائزين والمتميزين في هذه الاحتفالية، ومن ضمن المشاركين البارزين خلفان الكعبي قائد ورئيس فريق رورز أبوظبي.

جولة

وقال ريك بيفين، قائد فريق «مينا جولفرز»: لقد كان يوماً رائعاً وكان الإعداد لهذا الحدث استثنائياً. لقد شعرت حقاً كأنه حدث في الجولة الاحترافية وشعور احترافي للغاية بالإجراءات الممتازة. وقال زوبير فردوس، لاعب فريق «مينا جولفرز»: لقد كان حدثاً ممتعاً للغاية، البيئة التي أنشأها اللاعبون مع المتفرجين والكاميرات، جعلونا نشعر كأننا في حدث احترافي رائع.

كما رحبت السلسلة بالضيف المرموق شيف كابور المحترف في الجولة الأوروبية للغولف، سفير الدوري الإماراتي لهواة الغولف، وأبدى النجم الهندي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في اللعب في الأحداث الاحترافية، إعجابه بالسلسلة المصغرة وقال: أعتقد أنه من الرائع أن تكون قادراً على ابتكار بطولة تشبه البطولات المحترفة، فهو حدث مختلف تماماً عن برو-آم.

في حين، عبر سوديش أجروفال، المؤسس والرئيس التنفيذي للدوري الإماراتي لهواة الغولف، عن ارتياحه وسعادته بإنجاز مثل هذا المشروع الطموح، وقال لقد كانت مهمة صعبة للغاية، مع إعداد الملعب وإدارة كل شيء، ولا سيما كونها السلسلة الأولى من نوعها في العالم في لعبة الغولف للهواة، ولكنها كانت أيضاً مرضية ومثيرة للاهتمام، أبدى الجميع سعادتهم البالغة بالبطولة.

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