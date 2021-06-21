تعاون بين «ورشة حكومة دبي» و«دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبلَ فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»، وفد «نادي دبي لأصحاب الهمم»، برئاسة ماجد عبد الله العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، حيث جرى تسليط الضوء على أبرز خدمات صيانة وإدارة المركبات، التي تقدّمها الورشة وفق أرقى المعايير الدولية، كما جرى أيضاً استعراض إنجازات الورشة في تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية المتبعة في مجال صيانة المركبات، بما يصب في خدمة تطلعاتها في دفع عجلة التحوّل الذكي، ودعم «استراتيجية حكومة دبي اللاورقية 2021».

وقال فهد أحمد الرئيسي: تواصل «ورشة حكومة دبي» مساعيها لتحسين وتيسير خدماتها وحلولها، بما ينسجم مع التزامها الكامل بتحسين جودة وكفاءة خدمات الصيانة الفنية والتأمين وتعزيز البيئة الخدماتية الرقمية تحقيقاً لسعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع، ونسعى قدماً إلى مواصلة لقاءاتنا المباشرة مع «نادي دبي لأصحاب الهمم» وكل الشركاء الاستراتيجيين، لاستعراض أحدث الخدمات الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لشركاء ورشة حكومة دبي ومتعامليها، وفقاً لمستهدفات خطتنا الاستراتيجية لعام 2021-2025، والتي تتماشى مع توجيهات حكومة دبـي في تعزيز الجاهزية والاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة.

من جهته، ثمّن ماجد عبد الله العصيمي الجهود الحثيثة، التي تبذلها «ورشة حكومة دبي» لإرساء دعائم الابتكار في تقديم الخدمات والارتقاء بالعمل الحكومي، انطلاقاً من مستهدفات «خطة دبي 2021» حول تقديم أرقى الخدمات، التي تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة، التي تنتهجها إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

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