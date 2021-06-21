أُنس جابر أول عربية تحرز لقباً في بطولة المحترفات

المصدر: برمنغهام - أ ف ب

باتت التونسية أُنس جابر، أول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة المحترفات في كرة المضرب، بفوزها أمس في نهائي دورة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا، بمجموعتين متتاليتين 7 - 5 و6 - 4.

وسبق لجابر (26 عاماً)، المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018، عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي، حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وفوز جابر، هو ثمرة سنوات عمل طويلة وطموح «للفوز بدورة الغراند سلام»، الذي بدأ في سنّ الثالثة في مدينة سوسة الساحلية (شرقي تونس).

بدأت خطواتها الأولى بمركز النهوض بلعبة كرة المضرب في المدرسة مع مدربها آنذاك، نبيل مليكة، الذي أشرف عليها ما بين الرابعة والثالثة عشرة من عمرها.

التحقت جابر في عمر الثانية عشرة بالمعهد الرياضي بالمنزه بالعاصمة تونس، والذي يضم أفضل الرياضيين الشبان في البلاد.

وبدأ اسم اللاعبة التونسية يظهر في عام 2011، حين كانت بلادها تمر بثورة، واستطاعت الفوز بدورة رولان غاروس للناشئات.

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