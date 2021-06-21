الروسي: فخور بتمثيل تحكيم الطائرة الإماراتية في دوري الأمم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب حامد الروسي حكمنا الدولي في الكرة الطائرة، عن فخره بتمثيل الإمارات من خلال المشاركة في إدارة مباريات بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة للرجال والسيدات، والمقامة حتى يوم 25 يونيو الجاري في مدينة ريميني الإيطالية، بمشاركة 32 منتخباً، مقسمة بالتساوي بين منتخبات الرجال والسيدات.

وقال: «البطولة انطلقت يوم 24 مايو الماضي، وهي واحدة من أكبر مسابقات الكرة الطائرة في العالم، وتقام مبارياتها على ملعبين، وتدريباتها على 8 ملاعب في أرض المعارض بمدينة ريميني، ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتلك الإجراءات تفرض علينا إجراء مسحة كل 4 أيام، وعدم الخروج من فندق الإقامة، إلا للمباريات فقط، والتي تقام بدون جمهور».

وأضاف: «بكل تأكيد تمثل الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير، شرف عظيم لي في خطواتي الأخيرة في مجال تحكيم الكرة الطائرة، والذي ينتهي بنهاية مباريات المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، ويكفي للتدليل على ثقة الاتحاد الدولي للطائرة في التحكيم الإماراتي، إنني الوحيد من دول الخليج المشارك في إدارة مباريات البطولة، ومعي من العرب الحكم المصري نصر شعبان».

العربي الوحيد

وأردف قائلاً: «فيما تم اختيار الحكمين السعودي أمين الطريفي، والتونسي توفيق توفيق بودية، كحكام فيديو في بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة، بينما تم اختياري لأكون الحكم العربي الوحيد المشارك في أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو المقبل، والتي ستكون مسك ختام لمشواري الطويل في مجال تحكيم اللعبة».

وتابع: «سأصل إلى الدولة يوم 26 يونيو الجاري، عقب نهاية دوري الأمم لكرة الطائرة، استعداداً للسفر إلى طوكيو يوم 20 يوليو للمشاركة في إدارة مباريات مسابقة الطائرة في الأولمبياد، وبعدها سأعلن اعتزالي الدولي رسمياً، وأفكر في خوض الانتخابات على عضوية مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للعبة، وبالتالي إمكانية اعتزالي التحكيم المحلي أيضاً».

فخر

واختتم الروسي، قائلاً: «أنا فخور بتمثيل الدولة طوال السنوات الماضية في مختلف البطولات، والمشاركة في تحكيم دوري الأمم للكرة الطائرة، وأولمبياد طوكيو، تحد جديد وأخير لمواصلة تمثيل الإمارات في هذه البطولات العالمية الكبيرة، وأتمنى أن يكون مسك الختام لمسيرتي الرياضية الطويلة على مستوى التحكيم الدولي للكرة الطائرة».

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