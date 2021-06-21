ختام مبهر لبطولة «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية ورئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أول من أمس ختام منافسات النسخة 20 من بطولة «محاربي الإمارات» ، التي أقيمت بصالة جوجيتسو ارينا في أبوظبي، وشهدت 14 نزالاً مثيراً، وشهد الختام أيضاً محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيسو، وعمران الخوري رئيس تطوير الأعمال في مجموعة VPS للرعاية الصحية، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتوج عبد المنعم الهاشمي، الفائز بالنزال الرئيسي الأمريكي المخضرم راي بورغ الذي تغلب على منافسه الكندي جيسي ارنيت.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن الإمارات وضعت أقدامها بقوة في الألعاب القتالية المختلفة، وأثبت أبطالها جدارتهم بتحقيق أفضل النتائج بسبب الدعم الذي توفره القيادة الرشيدة لكل الأنشطة الرياضية، ذاكراً أن أبطال الإمارات في الفنون القتالية المختلطة يتقدمون بخطوات واثقة إلى الأمام بطريقة تعكس رغبتهم في الوصول إلى قمة العالمية.

وأكد أن ضم الفنون القتالية للجوجيستو يساهم في تطورها، ذاكراً أن كل شيء يبدأ بخطوة ومثلما تقدم جوجيستو الإمارات إلى العالمية فإن الفنون القتالية المختلطة ستمضي على الدرب ذاته، وبالمزيد من الاجتهاد ستحقق أفضل النجاحات.

واعتبر أن تنظيم بطولات محاربي الإمارات بمشاركة عدد كبير من النجوم العالميين يمثل نهج الدولة في استضافة مختلف البطولات، والتأكيد على أنها قادرة دائماً في كل الظروف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز