3 أرقام قياسية للصينية قو بـ«دولية فزاع لرفعات القوة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجهت الصينية لينغليغ قو إنذاراً شديد اللهجة لأبطال وزن 41 كجم الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية المرتقبة بطوكيو من دبي حينما حلّقت بـ 3 أرقام قياسية في افتتاح النسخة 11 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي 2021، ونجحت البطلة الصينية ونجمة اليوم الأول دون منازع في تحطيم الرقم العالمي المسجل باسم مواطنتها زهو «5. 104» حينما حققت 105 لتعود وتحطم الرقم المسجل باسمها في المحاولة الثانية محققة 106 لترفع الرقم في المحاولة الثالثة إلى 107 كجم في مشهد رائع مؤكدة تواجدها بقوة في التحدي البارالمبي المقبل.

وكانت البطولة قد انطلقت بكلمة ترحيبية من ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا، مؤكداً أن دبي تفتح ذراعيها لتعانق قوة إرادة اللاعبين في أرض الإمارات وهم يسعون لتقديم نموذج متفرد في رفعات القوة، متطلعاً أن تقدم الإمارات بطولة مميزة كما عودتنا دائماً.

وأعرب ثاني بالرقاد عن سعادتهم في اللجنة المنظمة لتنظيم البطولة للسنة الحادية عشرة على التوالي في خضم هذه «الجائحة» التي اجتاحت العالم، مؤكداً أن الإمارات ستثبت مرة أخرى بإجراءاتها الاحترازية أنها قادرة على تنظيم كل الأنشطة والفعاليات العالمية.

ذهبية أولى

وأهدى الأردني عمر قرادة أول ميدالية ذهبية للعرب في هذا الحدث العالمي حينما حصل على المركز الأول في وزن 49 كجم بنجاحه في رفع 175 كجم في المحاولة الثالثة، لكنه لم يتمكن في المحاولة الرابعة من تسجيل رقم عالمي.

وأعربت المصرية فاطمة عمر الفائزة بفضية وزن 67 كجم عن فخرها واعتزازها بالتواجد في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يشارك فيه 300 لاعب ولاعبة يمثلون 62 دولة، والذي يعد المحطة التأهيلية الأخيرة للأبطال من أجل حجز مقاعدهم في دورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو في أغسطس المقبل.

هدف

ويبدأ محمد خميس بطلنا البارالمبي مشواره في البطولة صباح اليوم، بعد أن اختبر جاهزيته لخوض هذا التحدي عبر بوابة معسكره الخارجي بمقدونيا.

وأكد المغربي تيتو قاسم مدرب اللاعب خميس أن الهدف الرئيس من مشاركة اللاعب في هذه البطولة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية تحضيره بصورة جيدة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وزنه الرئيس 88 كجم، والذي سبق أن حقق فيه الميدالية الذهبية في «بارالمبية ريو» 2016.

ووصف تيتو النسخة الحالية لبطولة فزاع بالقوية والتي يتواجد فيها أفضل لاعبي العالم من أجل حجز مقاعدهم في طوكيو، مبيناً أن معسكر مقدونيا كان مرحلة تحضيرية مهمة استأنف من خلاله اللاعب تدريباته بعد فترة علاجية استمرت لمدة 6 أسابيع.

من ناحية أخرى أعرب المخرج والممثل السوري عارف الطويل عن فخره واعتزازه بمتابعة بطولات فزاع منذ 10 سنوات ليس لتشجيع المنتخب السوري فقط، وإنما لمتابعة القصص الملهمة لأبطال الإرادة، مبيناً أن الإمارات ودبي لا تعرفان المستحيل، فعلى الرغم من التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا إلا أنهما ينظمان بطولات فزاع بأعلى المعايير الاحترازية.

وأكد أن الإمارات رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم، مثمناً التنظيم الرائع من قبل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد ومدير الحدث ماجد العصيمي.

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