«سكي دبي» تستضيف «ريد بول جامب أند فريز»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت «سكي دبي»، استضافتها أول نسخة تقام في مكان مغلق من مسابقة «ريد بول جامب أند فريز»، في التاسع من يوليو المقبل، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي. وستشهد المسابقة الفريدة ، مشاركة 20 فريقاً، يتنافسون على النزول على منحدر «سكي دبي»، وتخطي الحواجز والهبوط في بركة من المياه المثلجة.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نحن فخورون بالشراكة مجدداً مع «سكي دبي»، لتنظيم هذه الفعالية المميزة، التي توفر تجربة فريدة من نوعها للقاطنين في دبي، مدينة التحديات والتجارب الأولى من نوعها في العالم، والاسم المرادف للابتكار».

وأضاف حارب: «تتميز «سكي دبي»، بتقديمها كل جديد، مخصصة لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة وفعاليات الرياضات الثلجية على مدار العام».

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