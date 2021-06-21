مشاركة واسعة في «صيفنا نشاط وحيوية» للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد فعاليات مبادرة «صيفنا نشاط وحيوية» إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من السيدات في البطولات التي تنظم ضمن المبادرة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف والتي تستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وشاركت 45 رياضية من مختلف الجنسيات والأعمار في بطولة تحدي الكاياك للسيدات الذي نظمته شركة 9714 الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم الجمعة الماضي في بحيرة الكريستال بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم «ديستركت 1»، وشهدت البطولة تفاعلاً كبيراً ومنافسة قوية بين المشاركات، حيث فازت الصربية ميلينا ميتيك في فئة الفردي لمسافة 1.5 كيلومتر بعدما أنهت السباق في زمن قدره 12:31 دقيقة، وجاءت الإماراتية جوزي سيديل في المركز الثاني في زمن قدره 12:40 دقيقة.

وفي منافسات فئة الفرق فاز فريق إيما المكون من الرومانية إيمانويلا كوستيا والإماراتية عفرة النعيمي بالمركز الأول بعد إنهاء السباق في زمن قدره 14:33 دقيقة، وجاء فريق الريم المكون من الإماراتية ريم المقبالي والعراقية ليلى أحمد في المركز الثاني في زمن قدره 15:07 دقيقة، وحل ثالثاً فريق السعادة المكون من الإماراتيتين هدى خزيمي وهيفاء العامري في زمن قدره 32:28 دقيقة.

يوم اليوغا

وتتضمن مبادرة «صيفنا نشاط وحيوية» للفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات أكثر من 20 فعالية رياضية تقام بالتنسيق مع الأندية والأكاديميات والشركات المنظمة للفعاليات الرياضة، ومن أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، فعالية اليوم العالمي لليوغا للسيدات التي تقام في الساعة الخامسة مساء اليوم، في نادي زعبيل للسيدات ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركات إلى أكثر من 70 مشاركة.

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