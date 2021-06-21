نجاح لافت لـ«دوري أبوظبي للجوجيتسو» بالصين

المصدر: بكين - وام

اختتمت منافسات الدوري العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين أول من أمس بمشاركة 886 لاعباً ولاعبة من 22 دولة.

وحضر جانباً من المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الإمارات في الصين.

دعم واهتمام

وقال الدكتور علي عبيد الظاهري إنه منذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971، تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً للرياضة، مع الحرص على مواكبة التطور والريادة في تحقيق الحوكمة وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، وأضاف : رياضة الجوجيتسو تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي جعل من أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، وساهم في نشر وتطوير اللعبة في الدولة، وتنظيم أكبر البطولات داخل الإمارات وخارجها، بما انعكس على تحقيق نقلة نوعية للعبة في العالم، وأنا سعيد للغاية بأن رياضة الجوجيتسو أصبحت تحظى بمتابعة واسعة في الصين.

شكر

من ناحيته توجه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالشكر والتقدير إلى سفارة الدولة في الصين وعلى رأسها الدكتور علي عبيد الظاهري.

وأضاف الهاشمي: «الإمارات تنظم ما يقرب من 80 بطولة سنوياً حول العالم، والصين أصبحت شريكاً مهماً لنا في المرحلة الأخيرة، حيث إننا لدينا برامج وفعاليات وبطولات كثيرة يجري التعاون فيها لنشر وتطوير اللعبة هناك».

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