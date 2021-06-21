تألق شباب الأهلي والكويت في «سلة الخليج»

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

حصد فريقا شباب الأهلي والكويت العلامة الكاملة في النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية، بعد فوزهما في ثاني مبارياتهما على كل من الأهلي البحريني، والشمال القطري، ليصل كل منهما للنقطة الرابعة، وجاء فوز شباب الأهلي على أهلي البحرين بنتيجة 105 - 92، واستحق لاعب شباب الأهلي قيس عمر لقب رجل المباراة بتسجيله 32 نقطة، متفوقاً على المحترفين الأجانب في الفريقين. وكان شباب الأهلي فاز في بداية المشوار على النصر السعودي 98 - 93، وتبقت له مباراتان أمام الكويت والشمال القطري.

وواصل الكويت الكويتي تألقه، محققاً الفوز الثاني على التوالي أمام منافسه الشمال القطري بنتيجة 96 - 84، وهي الخسارة الثالثة على التوالي للشمال، الذي تبقت له مباراة أخيرة في الدور التمهيدي مساء الأربعاء المقبل أمام شباب الأهلي، ويملك 3 نقاط في آخر الترتيب، فيما وقع الكويت على النقطة السادسة حاصلاً على العلامة الكاملة من مباراتين، وتبقت له مباراتان يومي الثلاثاء والأربعاء أمام شباب الأهلي، ثم النصر السعودي.

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