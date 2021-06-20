وفاة مدرب ألعاب القوى نادر الجراح

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توفي السوري نادر عبد الكريم الجراح مدرب ألعاب القوى، عن عمر يناهز 60 عاماً، وبعد معاناة طويلة مع المرض.

وعمل الجراح قرابة 36 عاماً، مدرباً لألعاب القوى في نادي شباب الأهلي.

ويملك الجراح، تاريخاً طيباً في ألعاب القوى، ويتضمن الفوز بميداليتين ذهبيتين في الوثب الطويل والوثب الثلاثي في دورة الألعاب العربية الأولى في سوريا عام 1976، عندما كان لاعباً لمنتخب سوريا لألعاب القوى، الذي تولى تدريبه بعد ذلك لمدة 10 سنوات.

كما سبق واستعان به الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، مدرباً للمنتخب الوطني، وأشرف كذلك على تدريبات فاطمة الحوسني، لاعبة المنتخب الوطني للسيدات في مسابقتي رمي القرص والإطاحة بالجلة.

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