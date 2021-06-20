أحمد بن محمد يستقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية سعادة نغ سير ميانغ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حيث جرى خلال اللقاء استعراض أهم إنجازات اللجنة الوطنية وإسهاماتها في تعزيز الأنشطة الأولمبية على المستويين المحلي والإقليمي، ومناقشة سبل ترسيخ عناصر التميز والتنافس الرياضي بما يضمن تحقيق النجاح المنشود في الحركة الأولمبية في دولة الإمارات.

و أكد سموه أهمية مثل هذه اللقاءات المثمرة مع كافة المؤسسات الرياضية على مستوى العالم في ظل حرص اللجنة على تبنّي المبادرات المميزة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الرياضيين وتسهم في صقل قدراتهم وإعدادهم لأكبر المحافل والاستحقاقات على الأصعدة كافة، وبما يضمن تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة التي تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج.

وناقش سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مع نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إمكانية عقد ورش عمل تدريبية وتثقيفية لكافة المنتسبين للقطاع الرياضي خلال الفترة المقبلة، كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات تنظيم فعاليات رياضية منوعة للرياضيين من خلال إقامة معسكرات تدريبية لبعض الألعاب الجماعية والفردية إضافة إلى التركيز على الجوانب الأكاديمية والعلمية عن طريق تنظيم الندوات، والاستعانة بالخبرات والكفاءات المميزة.

من جانبه أكد سعادة نغ سير ميانغ سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيداً بالبنية التحتية الرياضية المتميزة التي تتمتع بها من منشآت وملاعب وتجهيزات، مؤكداً أن تلك الإمكانات المتطورة بالمقاييس العالمية من شأنها إنجاح أي استحقاقات وأحداث تعقد منافستها على أرض الإمارات، وهو الأمر الذي تأكد من خلال الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى الناجحة التي استضافتها وتستضيفها الدولة ضمن العديد من الرياضات، معرباً عن خالص أمنياته بمزيد من التوفيق والازدهار للحركة الرياضية الإماراتية وضمن كافة مساراتها.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة محمد بن سليّم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية.

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