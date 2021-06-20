قيس الظالعي : دبي مرشحة لاستضافة جولتين من تصفيات آسيا لمونديال الرجبي

المصدر: وام

أكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي أن النشاط الدولي على مستوى القارة الآسيوية بدأ يعود بشكل تدريجي بعد التعليق الإجباري للأجندة على خلفية تأثيرات جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه حرص على حضور مباراة دولية ودية أقيمت أمس السبت بلبنان تجمع بين المنتخبين اللبناني والسوري في إطار استعداداتهما لاستئناف المشاركات الدولية، وأن هذا الحرص على الحضور جاء من منطلق تشجيع الجميع على عودة الحياة للعبة في كبرى قارات العالم.

وعن أهم الملفات التي تفرض نفسها على أولوياته في الوقت الراهن يقول الظالعي:" بطولات مناطق آسيا الخمس على رأس اولوياتنا حاليا، فبعد توزيع القارة على 5 مناطق هي شرق وغرب وجنوب وشمال ووسط آسيا، تم تكليف كل منطقة بتنظيم بطولة بين الدول المنتمية إليها، وعلى سبيل المثال، فإن منطقة غرب آسيا التي تضم 9 دول، تم فتح باب التقدم للدول الراغبة في التنظيم، وتسلمنا عددا من الملفات لإقامة البطولة في شهر سبتمبر المقبل، وسوف يتم اغلاق باب التقدم للاستضافة في غرب آسيا مساء اليوم الأحد، على أن يتم الإعلان عن كل الدول المستضيفة لبطولات المناطق في نهاية يونيو الجاري".

ويؤكد الظالعي أنه من ضمن الأولويات أيضا في الوقت الحالي التجهيز الجيد لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوية المقرر له 27 يونيو الجاري، والذي سوف يناقش تقارير اللجان المختلفة، وملف نقل مقر الاتحاد الآسيوي، واجندة بطولات الموسم الجديد، واعتماد أسماء الدول المستضيفة لبطولات المناطق، وكذلك اعتماد مواعيد وأماكن تصفيات آسيا المؤهلة إلى لكأس العالم لسباعيات الرجبي نوفمبر 2022 بجنوب افريقيا، حيث ان قارة أسيا لها مقعدين يتأهلان للمشاركة في كأس العالم، ومن خلال تلك التصفيات سوف يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني لكأس العالم، وسوف تشارك فيها المنتخبات ال 8 الكبار في آسيا وهي اليابان وكوريا الجنوبية وسيريلانكا والصين والفلبين والإمارات وهونج كونج وماليزيا، وتقام على 3 جولات بحيث تستضيف كوريا الجنوبية الجولة الأولى في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2021،.

وكان من المقرر ان تستضيف مدينة جوانزهو الصينية الجولة الثانية ولكنها اعتذرت، وعلى ضوء ذلك فإن الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في 27 يونيو الجاري سوف تعتمد تنظيم الجولتين الثانية والثالثة في إمارة دبي في الأسبوعين الأخيرين من شهر نوفمبر 2021".

وعن بطولات السيدات يقول الظالعي:" لدينا تصفيات آسيوية أيضا للسيدات لفئة ال 15 لاعبة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي كان من المقرر لها نوفمبر 2021 بنيوزيلاندا ولكنها تأجلت لأكتوبر 2022، وآسيا لها مقعد ونصف، ولكي نتعرف على المتأهل مباشرة ومكن ينتظر التاهل من تصفيات آخرى سوف نقيم تصفيات في نوفمبر بنظام التجمع في هونج كونج بمشاركة 3 دول هي هونج كونج وكازاخستان واليابان، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم، ويدخل صاحب المركز الثاني ملحق مع صاحب المركز الثالث في أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز منهما مباشرة بعد ذلك.

وفيما يخص بطولات الشباب والناشئين الآسيوية يقول رئيس الاتحاد الآسيوي:" بطولتا آسيا تحت 18 و20 سنة تم تأجيلهما هذا العام على ضوء تأثيرات جائحة كورونا، ويهمني في هذا المقام التأكيد على أننا استثمرنا فترة توقف النشاط في عام 2020 وقمنا بترتيب أوراق الاتحاد الآسيوي وتنظيم البيت من الداخل من خلال توزيع الاتحاد على 5 مناطق، وتشكيل لجان نشطة وفعالة مع منحها الصلاحيات، وتعديل الفترة الانتخابية إلى 4 سنوات، وإضافة عضوين مستقلين للمكتب التنفيذي بحيث أصبح لدينا 13 عضوا منتخب وعضوان معينان، وكل الأمور تسير بشكل جيد حاليا".

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