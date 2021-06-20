التونسية جابر إلى نهائي برمنغهام

المصدر: (برمنغهام - أ ف ب )

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة 24 عالمياً، النهائي الثالث في مسيرتها الاحترافية بفوزها أمس على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-4 و6 - صفر في نصف نهائي دورة برمنغهام الإنجليزية لكرة المضرب والمقامة على الملاعب العشبية (250 نقطة).

وسيكون نهائي اليوم، الثاني هذا الموسم للتونسية البالغة 26 عاماً، بعد دورة تشارلستون حيث خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وتأمل جابر المصنفة ثانية في برمنغهام والتي خسرت النهائي الأول لها عام 2018 في دورة موسكو أمام الروسية داريا كاستاكينا، أن تنجح أخيراً في نيل لقبها الاحترافي الأول حين تلتقي البريطانية هثير واتسون السبعين عالمياً.

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