إسماعيل القرقاوي يدعو إلى مساندة سلة شباب الأهلي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

طالب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة من جمهور كرة السلة عموماً وأنصار نادي شباب الأهلي استغلال نسبة الـ 30% المخصصة في مدرجات صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر والحضور لمساندة فريق شباب الأهلي على وجه الخصوص في النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة التي تقام في دبي وانطلقت مساء أول من أمس، وتدخل يومها الثالث، اليوم، ووجه رسالة إلى الجمهور ولاعبي شباب الأهلي مطالباً بطل الإمارات بتقديم مستوى يتناسب مع إمكانياته الحقيقية والجهود التي بذلتها إدارة الألعاب الجماعية والفردية بقيادة اللواء محمد المري والتي وفرت كل الإمكانيات اللازمة لفريقها للمنافسة على زعامة السلة الخليجية واستعادة اللقب الذي تحقق في أعوام 2014 و2015 و2016، مشيراً إلى أن الفريق كاد أن يفرط بتقدمه بفارق كبير ويدفع الثمن في الشوط الرابع والذي أدرك فيه النصر السعودي التعادل 84 - 84 قبل النهاية بثلاث دقائق، وأعرب القرقاوي عن ثقته بتجاوز هذه الأخطاء ومواصلة النتائج الإيجابية، متمنياً أن تكون مباراة الأهلي البحريني بداية معالجة جميع هذه الأخطاء في ظل الإمكانيات الفنية التي يتميز فيها شباب الأهلي مع مطالبة الجهاز الفني بمساعدة اللاعبين على ترجمة تلك الإمكانيات بشكل صحيح، وانتقد القرقاوي غياب الجمهور عن بداية البطولة، متمنياً الحضور بالنسبة المسموح بها بسبب جائحة كورونا وهي 30% من سعة الصالة نظراً للدور الذي يلعبه بمساندة الفريق وصولاً للنتائج الإيجابية، خصوصاً أن البطولة تقام على أرض الإمارات.

وتتواصل اليوم مباريات النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة التي يستضيفها نادي شباب الأهلي ، حيث تقام مباراتان ضمن الجولة الثالثة، تبدأ الأولى في الرابعة مساءً بين الكويت الكويتي والشمال القطري تليها في السادسة والنصف مباراة شباب الأهلي مع الأهلي البحريني في قمة مباريات الدور التمهيدي للبطولة.

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