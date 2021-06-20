«اصنع حياتك» تكرم بطل العالم للقدرة بمنحه درع «الحُر»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كرمت مؤسسة «اصنع حياتك لتنمية الشباب»، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، بمنحه درع «الحُر»، وذلك بعد حصوله على بطولة العالم للقدرة في إيطاليا.

جاء ذلك، خلال زيارة لمسؤولي المؤسسة للبطل سالم في منزله، بحضور والده حمد ملهوف، والمدير التنفيذي لمؤسسة اصنع حياتك، أحمد الريسي.

وأعرب سالم الكتبي، عن بالغ تقديره لمؤسسة «اصنع حياتك».

وأكد أحمد الريسي، أن درع «الحُر» يتم منحه للنماذج الشبابية التي تتحقق فيها صفات الشاب الريادي، وهي «القدوة، والوطنية، والمبادئ والقيم، والوعي الفكري،والإيجابية، والتوازن الروحي والمادي»، موضحاً أن الدرع يعد الأول من نوعه في الإمارات والشرق الأوسط لتكريم النماذج الريادية.

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