انتصاران لأبناء الدولة في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا لبطولة محاربي الإمارات، الفائزين في النسخة الثالثة من البطولة العربية لمحاربي الإمارات، التي أقيمت أول من أمس، بصالة «جوجيتسو أرينا» في أبوظبي، وسط حضور جماهيري من محبي اللعبة، وشارك في التتويج، فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحضر المنافسات، وسام أبي عضو إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية والمدير الإقليمي لآسيا.

وخلال المنافسات التي شهدت 13 نزالاً قوياً، توج اللبناني محمد العسيلي بالنزال الرئيسي، بعد تغلبه على سمير زيدي من جزر القمر، وشهدت البطولة تحقيق انتصارين للإمارات، جاء الأول عبر عبدالله محمد علي الذي تغلب على المصري محمد عماد بالاستسلام، وهادي عمر الحسيني، الذي حقق فوزه الأول على حساب السريلانكي محمد صهب الدين بالاستسلام.

من جانبه أكد عبد المنعم الهاشمي، أن الإمارات عازمة على نشر وتطوير الفنون القتالية المختلطة وتحقيق النجاحات امتداداً لما يحدث في رياضة الجوجيتسو.

وأضاف: تكوين منظمة محاربي الإمارات واستضافة بطولات ufc في أبوظبي جاء لهذا الهدف، البطولات تتطور بسرعة ونجاح النسخة الدولية من بطولة محاربي الإمارات وتطورها طوال الفترة الماضية، أدى إلى الإعلان عن إقامة النسخة العربية منها وهي بدورها تسير في هذا الخط، وتحقق النجاح المطلوب.

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