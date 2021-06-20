شراكة استراتيجية بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والاتحاد العربي للريشة الطائرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبرم الأولمبياد الخاص الإماراتي، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية جديدة مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة، ومقره الرسمي مملكة البحرين، بهدف تبادل الخبرات حول تطوير رياضة الريشة الطائرة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص، والمساهمة في النهوض بها. وتتضمن هذه الشراكة، تنظيم برامج للتدريب النظري والعملي للاعبين والمدربين والفنيين المختلفين، لضمان تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، والاهتمام بتطوير القدرات الرياضية لهذه الفئة الملهمة من الشباب والفتيات، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً، في تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية افتراضياً، عبر المنصة الافتراضية «زووم»، بمشاركة وفد كل من الأولمبياد الخاص الإماراتي، والاتحاد العربي للريشة الطائرة، والأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمجلس الرياضي العربي «اتحاد الاتحادات الرياضية العربية»، حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، والدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة.

وقال طلال الهاشمي: «يسعدنا في الأولمبياد الخاص الإماراتي، عقد هذه الشراكة مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة، حيث نسعى دوماً لتمكين لاعبينا، ونحرص على تأسيس اتفاقيات وشراكات استراتيجية، يكون لها الأثر الإيجابي في حياة أبطالنا من أصحاب الهمم وعائلاتهم.. وستكون هذه الشراكة خطوة نحو الأمام، لتطوير هذه الرياضة المميزة، وزيادة الإقبال عليها، ضمن مجتمع الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات».

من جانبها، أعربت الدكتورة سوسن حاجي تقوي، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والاتحاد العربي للريشة الطائرة، التي تعد ثمرة لشراكة ناجحة، بدأت بالبرنامج الصيفي الافتراضي لتعليم مهارات رياضة الريشة الطائرة لذوي الهمم.

وقالت: «إننا نتطلع من خلال توقيع مذكرة التفاهم، لزيادة التعاون الثنائي، بما يؤدي إلى تطوير لعبة الريشة الطائرة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص، وإطلاق العديد من البرامج التطويرية، والمساهمة في النهوض بكافة أركان اللعبة، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد العربي، القائمة على دعم فئة أصحاب الهمم في المجتمعات العربية».

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