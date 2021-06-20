ناصر المرزوقي: جهود اتحاد التنس أسهمت في زيادة انتشار اللعبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس الموسم الماضي للعبة بأنه كان حافلاً بالتجديد، وتحقيق المكاسب في مختلف الاتجاهات، ما أسهم بنقلة نوعية لرياضة التنس في الدولة، وعزز التطلعات للمرحلة المقبلة، ومثنياً على دعم الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي في تنفيذ الكثير من البرامج، ووفقاً للإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا «كوفيد 19»، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، حريص دائماً على تعزيز ثقافة ممارسة التنس وتطويرها بشكل مستمر.

وكشف المرزوقي عن أن أبرز البرامج التي نفذها الاتحاد هي المرحلة الأولى من برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين، الذي يشرف عليه الاتحاد، والذي أقيم في ملاعب نادي النصر ليجيرلاند في دبي، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة للأعمار من «4-10» سنوات، وذلك لتعزيز ثقافة ممارسة التنس لدى الأعمار المبكرة، ومشدداً على أن تنظيم أول بطولة نسائية للتنس برعاية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يعد ثمرة مهمة لجهود الاتحاد في توسيع الرقعة الجغرافية لممارسي التنس في الدولة،

وتابع: أسهمت العلاقة المتميزة التي تجمعنا مع الاتحاد الدولي والشراكة مع مختلف جهات المجتمع، ومنها مجموعة الحبتور الدولية ودائرة التنمية السياحية في رأس الخيمة، على تنظيم 5 بطولات محلية ودولية في تنس الشاطئية وبجوائز مميزة، ما جذب نخبة من افضل لاعبي العالم، فضلاً عن لاعبي الإمارات، كما أن الانضمام لبرنامج التصنيف العالمي يعد خطوة إلى الأمام في تشجيع اللاعبين على ممارسة التنس والمشاركة في البطولات ومواكبة النقلة النوعية العالمية للتنس لكي يستفيد منها ممارسو اللعبة في الإمارات، وأن إقامة بطولتي الاتحاد الدولي للسيدات لأول مرة في ملاعب الإمارات، والتي تبلغ جوائزها 25 ألف دولار، والتي استضافت الفجيرة البطولة الأولى، ومجموعة الحبتور البطولة الثانية، وهو ما يعد إنجازاً مميزاً مكملاً للجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم مكانة الإمارات في الجانب الرياضي عالمياً، ومحلياً فقد تم تنظيم 80 بطولة وزيادة في عدد الأكاديميات المنضوية تحت مظلة الاتحاد إلى 70 أكاديمية، وتسجيل أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد.

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