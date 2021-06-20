8 فرق تشارك بدوري الإمارات لهواة الجولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يحتضن ملعب النار في عقارات الجميرا للغولف الأحد بطولة دوري الإمارات لهواة الغولف «إيغل»، والذي يعتبر الأول من نوعه ويقام تحت مفهوم «الملكية الخاصة»، وتحت مظلة الاتحاد الآسيوي للغولف، ويحظى بدعم واهتمام مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات العربية للغولف والاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي الباسفيك بالإضافة إلى وجود لاعب الجولة الأوروبية المحترف شيف كابور كسفير للحدث الأول من نوعه، والذي يشهد مشاركة 8 فرق تحظى جميعها برعاية ودعم العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها.

وقال سوديش اغاروفال مؤسس البطولة المقيم في دبي إن الحدث سيشهد تغييراً لقواعد اللعبة بالنسبة لهواة الغولف في المنطقة، مما يمنح المشاركين «تجربة المحترفين»، مع تغطية البث الإعلامي المباشر عبر قناة دبي الرياضية ومجموعة من الميزات المحسنة الأخرى التي تم إعدادها لهذا الحدث.

تطلعات النجوم

وأبدى كابتن أبوظبي رورز، غاري ويبر تحمسه للعب أمام كاميرات التلفزيون بينما يخوض مباراة ضد روهيت جوبتا من فريق يوروبين سيفيس في الساعة 16:40.

وقال ويبر: إنه حدث رائع، من الواضح أن هناك الكثير من الضغوطات عندما تكون الكاميرات خلفك وأنت تلعب الغولف، لكنني أعتقد أن فريقي سيكون مستعداً.

وبدوره قال بول مورناغان، قائد فريق جامبو، إنه حريص على أن يبدأ لاعبوه بداية سريعة، وأضاف: مع صيغة مباراة التسع حفر علينا أن نبدأ بشكل قوي، وسنحافظ على عقلية التعامل مع الأمور بسهولة، ويجب علينا فقط الخروج والاستمتاع بالحدث.

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