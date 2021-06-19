حمدان بن محمد يوجه بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كم. مؤكدا سموه على سعي دبي لتوفير كل البدائل لتحافظ على مجتمعها صحيا وبيئيا.

#حمدان_بن_محمد: وجهت بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كم.. لدينا خطة ستضيف 276 كيلومتراً ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في #دبي إلى 739 كيلومتراً بحلول عام 2026.. نوفر كل البدائل ليكون مجتمعنا صحياً ولنحافظ على بيئتنا مستدامة.@HamdanMohammed pic.twitter.com/0Q6BoqctaF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 19, 2021

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "وجهت بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كم.. لدينا خطة ستضيف 276 كيلومتراً ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي إلى 739 كيلومتراً بحلول عام 2026.. نوفر كل البدائل ليكون مجتمعنا صحياً ولنحافظ على بيئتنا مستدامة".

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