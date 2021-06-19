«النصر» لشباب الأهلي في خليجية السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم ــ تصوير: غلام كاركر

حقق شباب الأهلي فوزاً غالياً على النصر السعودي بنتيجة 98-93 في بداية مشواره بالنسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة، في المباراة التي أقيمت بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في دبي.

قدم شباب الأهلي مستوى رائعاً منذ انطلاقة المباراة بفضل تألق جميع لاعبيه وخاصة المحترف تايلور ونجح في حسم الربع الأول لصالحه بفارق 11 نقطة وبنتيجة 33-22، واجتهد النصر السعودي في الربع الثاني في تقليص الفارق قبل العودة لغرفة الملابس ولكنه اصطدم بتماسك شباب الأهلي الذي وسع الفارق إلى 14 نقطة بتقدمه 25-22 في الربع الثاني لتصبح النتيجة 58-44 قبل انطلاقة الربع الثالث الذي شهد صحوة نصراوية واضحة ترتيب عليها خسارة شباب الأهلي لهذه الفترة بنتيجة 22-24 ليتقلص الفارق إلى 12 نقطة قبل الربع الأخير الذي بدأه شباب الأهلي بشكل جيد وصل فيه الفارق إلى 17 نقطة ولكن سرعان ما استعاد النصر قوته حتى نجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة 78-77 «نصف باسكت» قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ولكن استطاع شباب الأهلي العودة من جديد وفرض سيطرته محافظاً على تقدمه بفارق 4 نقاط منهياً المباراة لصالحه بنتيجة 98-93، وذهبت نتيجة هذه الفترة لصالح النصر 27-20 ولكن لم تكن كافية لعودته للمباراة، وكان محترف شباب الأهلي تايلور الأعلى تسجيلاً في المباراة بمعدل «40 نقطة».

فوز بحريني

على جانب آخر، نجح الأهلي البحريني في تسجيل الفوز الأول في انطلاقة البطولة في مباراته أمام الشمال القطري بنتيجة 97-93، بعد سيناريو مثير تقدم فيه الشمال حتى الرابع الثالث ليعود أهلي البحرين بقوة في الربع الأخير ونجح خلاله في حسم النتيجة بصعوبة بعد أن تعادل الفريقان 93-93 قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة وواصل تألقه في الثواني الأخيرة ليتفوق بفارق 4 نقاط كفلت له نقطتي الفوز واكتفى الشمال بنقطة وحيدة في رصيده، وشهدت المباراة إصابة أفضل لاعبي الشمال وائل عرقجي بعد الشوط الأول بكسر في يده بعد أن سجل 17 نقطة في الربعين الأول والثاني وتم نقله للمستشفى وتأكد غيابه عن البطولة، حيث يغيب حوالي شهرين عن اللعب.

مباريات اليوم

وتتواصل البطولة في يومها الثاني بإقامة مباراتي الجولة الثانية ابتداءً من الرابعة من مساء اليوم، حيث يلتقي في المباراة الأولى الأهلي البحريني والكويت الكويتي، ويدخلها أهلي البحرين بمعنويات عالية بعد وضعه أول نقطتين في رصيده بفوزه في المباراة الأولى على الشمال القطري، فيما يستهل الكويت مشواره بالبطولة بعد أن اراحته البرمجة من خوض الجولة الأولى، تليها في السادسة والنصف مساءً مباراة النصر السعودي والشمال القطري وكلاهما يسعى لتصحيح أوضاعه بعد خسارة الجولة الأولى، وسيكون مستضيف البطولة شباب الأهلي في الراحة اليوم على أن يخوض مباراته الثانية يوم غدٍ الأحد أمام الأهلي البحريني في أقوى المباريات، وتخضع جميع الفرق للراحة يوم الاثنين وتم تخصيصه للفحوصات الطبية الثانية على أن يستكمل الدور التمهيدي يومي الثلاثاء والأربعاء لتحديد فرق المربع الذهبي التي تخوض الدور نصف النهائي الجمعة المقبل ومنها يتأهل الفائزان للمباراة النهائية السبت المقبل.

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