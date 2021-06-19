راكيتيتش ينضم إلى نجوم صيف دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

انضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني السابق وإشبيلية الحالي، إلى نجوم الرياضة العالمية الذين اختاروا دبي لقضاء إجازتهم الصيفية طلباً للراحة والاستجمام والاستمتاع بشواطئها الساحرة.

ونشر اللاعب الكرواتي مجموعة من الصور وهو يستمتع بأشعة الشمس في نخلة جميرا وبجولة في صحراء دبي أثناء غروب الشمس.

ويغيب راكيتيتش عن تشكيلة منتخب بلاده خلال بطولة يورو 2020، بسبب قراره الشخصي باعتزال اللعب الدولي منذ عدة أشهر.

وبنهاية الموسم الكروي الحالي استقبلت دبي العديد من النجوم العالميين من مختلف الرياضات، سواء لقضاء عطلة هادئة، ضمن بيئة صحية آمنة، أو الاستعداد للموسم الجديد. ومن بين هؤلاء: المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، والبرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد، ومواطنه رونالدينيو أحد أبرز النجوم التاريخيين في منتخب السامبا ونادي برشلونة، واختار ثنائي أياكس أمستردام، الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، والمغربي زكريا لبيض، الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الهولندي وقضاء إجازتيهما الصيفية مع أسرتيهما بين أحضان دبي.

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