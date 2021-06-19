دبي تدشن النسخة 11 لـ «دولية فزاع لرفعات القوة» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تدشن دبي اليوم النسخة 11 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي 2021، حيث يتنافس 300 لاعب ولاعبة يمثلون 62 دولة على ألقاب هذا الحدث العالمي، والذي يعد الفرصة الأخيرة للأبطال من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية» طوكيو.



وتقام البطولة وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي بعد أن حققت النسخ المختلفة لبطولات فزاع الدولية أهدافها المنشودة.





تحدٍ





ويقود محمد خميس بطلنا البارالمبي وصاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية منتخب الإمارات المشارك في هذا التحدي، والذي يضم كلاً من سيف الزعابي، سعيد المهيري، عبدالله العريمي، خالد العبدالله، راشد حسن أحمد، عادل شامبيه، سعود عبد العزيز، فهد محمد، أحمد خميس البلوشي، خالد الحمادي، عبدالله إسماعيل، موزة الزيودي.



واطمأن ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وحسن المزروعي عضو مجلس إدارة النادي مدير إدارة الرياضة وماجد العصيمي مدير الحدث المدير التنفيذي للنادي على سير التحضيرات لانطلاقة البطولة، حيث خاطب بالرقاد فرق العمل المختلفة، معرباً عن سعادته بهذه الفرق التي تسعى لتحقيق الهدف المنشود.





أهمية





وشدد رئيس اللجنة المنظمة على أهمية مضاعفة الجهود من أجل ترك بصمات إبداعية جديدة وأن نكون في المقدمة، مبيناً أن مجلس الإدارة يتابع هذه النجاحات من أجل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً أن الأفكار النيّرة تجد حظها من التنفيذ بشكل متسارع من قبل مجلس الإدارة.



وأعرب ثاني بالرقاد عن فخره واعتزازه بالعمل ضمن هذه المنظومة، مبيناً أن أحلام النادي ما بعد المريخ وفق الاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق ذلك.

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