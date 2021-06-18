«خليجية السلة» تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تنطلق اليوم النسخة الـ40 لبطولة أندية مجلس التعاون لكرة السلة في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر بدبي بمشاركة 5 فرق هي شباب الأهلي صاحب الضيافة والنصر السعودي والأهلي البحريني والكويت الكويتي والشمال القطري، ويدافع شباب الأهلي في هذه النسخة عن «خماسية ذهبية» حصلت عليها أندية الإمارات في آخر 5 نسخ نال منها شباب الأهلي 3 ألقاب على التوالي ثم جاء الشارقة ونال لقبي آخر نسختين.

ويشهد اليوم إقامة مباراتين تبدأ الأولى في الرابعة مساء بين فريقي الأهلي البحريني والشمال القطري، تليها في السادسة والنصف مساء مباراة شباب الأهلي والنصر السعودي فيما سيكون الكويت في الراحة خلال الجولة الأولى على أن يستهل مشواره يوم غدٍ في الجولة الثانية أمام الأهلي البحريني، وأعدت اللجنة التنظيمية برئاسة عبد اللطيف الفردان ترتيبات دقيقة للبطولة بالتنسيق مع نادي شباب الأهلي في الناحيتين التنظيمية والطبية حيث خضعت جميع الفرق والمشاركون في البطولة من حكام وإداريين وإعلاميين للفحوصات الطبية التي تستمر خلال البطولة بواقع مرة كل 3 أيام، وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد حتى الأربعاء المقبل ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للدور نصف النهائي ويلتقي فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة يوم السبت 26 يونيو الحالي.

استعدادات شباب الأهلي

ويتطلع شباب الأهلي لإضافة اللقب الرابع له في سجلات البطولة، بعد أن حافظ على معظم اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بثلاثة ألقاب خليجية متتالية بين عامي 2015 و2017، ومن أبرزهم الأشقاء سعيد ومحمد مبارك، ومحمد وأحمد عبداللطيف، وقيس عمر، وخليفة خليل، كما انتظم المحترفون الأجانب مع الفريق، سواء الأميركي تايلور ويلكوسن المعار من الشارقة، والذي سبق له التتويج بثنائية الأندية الخليجية في نسختيها الأخيرتين، ومواطنه محترف الفريق الأساسي براندون تريشي الذي قدم مستويات فنية عالية مع «فرسان دبي» في الموسمين المحليين الأخيرين، ويتمتع بمعدلات تسجيل عالية، خصوصاً على صعيد الاختراقات السريعة والرميات الثلاثية الناجحة.

وخاض الفريق تحت قيادة مدربه أحمد عمر المعار من نادي النصر، 3 تجارب ودية لتحقيق التجانس بين اللاعبين مع أكاديمية جام، وهوبس اللبناني والجيش السوري، الهدف منها رفع حساسية المباريات لدى اللاعبين، بجانب إتاحتها فرصة اختبار كل عناصر الفريق قبل البطولة الخليجية.

زيارة معنوية

وحرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، على زيارة معنوية لفريق شباب الأهلي مساء أول من أمس وتابع تدريب الفريق وتحدث للاعبين بحضور اللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية.

وتابع القرقاوي المران وخاطب اللاعبين وحضهم على بذل الجهد وتقديم مستوى ونتائج جيدة في البطولة وتمثيل الدولة خير تمثيل في المحفل الخليجي وتمنى لهم التوفيق وإحراز اللقب والتأهل لكأس الأندية الآسيوية.

واطمأن محمد أحمد المري على استعدادات الفريق وتحدث قائلاً للاعبين: «نثق فيكم في تقديم أفضل ما لديكم وتشريف اسم الدولة بشعار نادي شباب الأهلي صاحب العديد من الإنجازات ونود تكرارها في هذه النسخة التي نستضيفها هذا العام وتمنى للاعبين التوفيق في المباريات».

مباريات اليوم

الأهلي البحريني والشمال القطري 16:00

شباب الأهلي والنصر السعودي 18:30

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