مدير بطولة العالم للمدارس في «إكسبو 2020» يزور «دبي للشطرنج»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - دبي-البيان الرياضي

قام ليونتكسو غارسيا مستشار لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للشطرنج ومسؤول الجناح الإسباني للشطرنج في إكسبو دبي 2020 ومدير بطولة العالم للمدارس المزمع تنظيمها على هامش بطولة العالم للشطرنج في إكسبو 2020 التي ينظمها ويستضيفها الاتحاد الإسباني للشطرنج بزيارة لنادي دبي للشطرنج والثقافة والتقى عضوي مجلس الإدارة، سعيد يوسف و أمل العارف ومحمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي ومحب سراج الدين السكرتير التنفيذي.

وقام غارسيا بشرح هدف الاتحاد الإسباني من الاستفادة من تنظيم هذه البطولة في هذا التجمع الضخم وحرصه على تقديم تجربة الاتحاد الرائدة في إدخال الشطرنج للمدارس بشكل تعليمي كإحدى أدوات التعليم وليس فقط لممارسة رياضة الشطرنج بالمدارس، كما قام بمناقشة عدة أفكار لدراسة إمكانية تعاون نادي دبي للشطرنج في دعم وتنظيم البطولة خلال فعاليات إكسبو 2020 في الجناح الإسباني وكيفية مساهمة النادي في تنظيم عدد من الفعاليات الشطرنجية خلال فترة المعرض بالتعاون مع الاتحاد الإسباني للشطرنج.

وزار مدير البطولة بزيارة مرافق وقاعات نادي دبي للشطرنج، مؤكداً ثقته في القدرات التنظيمية العالمية للنادي في تنظيم واستضافة البطولات مثل بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف 2014 وتنظيم بطولة دبي الدولية بشكل دوري لقرابة الـ 20 عاماً، مشيراً إلى أنه يأمل في التعاون مع فريق العمل بالنادي لتوفير أفضل فرص النجاح لبطولة العالم للمدارس خلال فعاليات إكسبو 2020، والتي من المنتظر أن تنطلق مع فعاليات نهائي بطولة العالم للشطرنج المقامة ضمن فعاليات المعرض.

الجدير بالذكر أن ديفيد إيلادا رئيس التسويق في البطولة طلب عقد اجتماع مع إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة لمناقشة عدة مواضيع بشأن التحضيرات اللوجستية ودعم النادي لتنظيم نفس البطولة ومن المتوقع أن يزور النادي خلال الأيام القليلة المقبلة على هامش زيارته لدبي ولقائه مع إدارة معرض إكسبو 2020 في إطار التحضيرات لاستضافة بطولة مدارس العالم للشطرنج.

تعاون

من جهة أخرى بحث رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الدكتور عبدالله علي آل بركت مع الإسباني غارسيا ليونتكسو آفاق التعاون بين الطرفين خلال فعاليات إكسبو دبي 2020.

وعقد الجانبان اجتماعاً في إمارة دبي بحضور محمد الزعابي نائب رئيس النادي وديفيد لادا مدير التسويق والإعلام في الاتحاد الدولي للشطرنج.

وأكد الدكتور عبد الله آل بركت: تطلعهم للتعاون الشطرنجي خلال فعاليات إكسبو دبي 2020، والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لمواصلة تطوير اللعبة وذلك وفقاً لأفضل الأساليب العالمية كما تطرق الاجتماع بشكل مطول عن تطوير رياضة الشطرنج في المدارس بحكم تواجد آل بركت سابقاً ضمن عضوية الاتحاد الدولي في لجنة شطرنج المدارس وتمت مناقشة العديد من الأفكار عن الشطرنج وجودة الحياة والتأثير الإيجابي الذي ينعكس على الحياة الواقعية لممارسي اللعبة.

وأثنى آل بركت على التعاون الذي أبداه ممثلو الاتحاد الدولي والاستعداد للتعاون بشكل واسع وإيجابي مستقبلاً، مبيناً أن النادي يضم في صفوفه لاعبين موهوبين يمتلكون تصنيفات شطرنجية مميزة إضافة إلى فوزهم بالعديد من البطولات الدولية والإقليمية فضلاً عن وجود جيل من اللاعبين الجدد يتم العمل على تأهيلهم لكي يكونوا قادة في المستقبل.

بدوره قدم محمد الزعابي نبذة عن رياضة الشطرنج في الإمارات وتحدث عن تجربة الفجيرة باستكشاف المواهب وتطويرها وصولاً للمنافسة في البطولات العالمية والانضمام للاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج وتمثيل الإمارات في الجمعية العمومية واستضافة وتنظيم اثنين من جولات بطولة العالم في الفجيرة مما ساهم بانتشار هذا النوع من رياضات الشطرنج بشكل واسع.

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