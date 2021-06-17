يد شباب الأهلي يتعاقد مع الفرنسي سياكام

المصدر: دبي- فائز بجبوج

نجح نادي شباب الأهلي، في إبرام أول صفقاته للموسم الجديد 2021 -2022، وذلك بالتعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي ايروان سياكام، للعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة اليد. ووقّع اللاعب العقد، بحضور الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية المدير التنفيذي.

وبدأ اللاعب مشواره مع ليل الفرنسي، وبعدها تنقل بين عدة أندية فرنسية، أهمها دانكرك وكراتاي، وأخيراً نادي شامبيري، وحقق العديد من البطولات معها. وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي، لتعزيز صفوف الفريق بأفضل اللاعبين المحترفين، للمنافسة على كافة الألقاب المحلية والإقليمية والقارية.

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