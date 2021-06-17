اتفاقية تعاون تجمع "الاكاديمية الدولية لبناء الاجسام" ومجموعة الماجد الرياضية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

وقعت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومجموعة الماجد الرياضية (الماجد تيم) اتفاقية للتعاون المشترك بهدف تطوير الجانب العلمي والثقافي لرياضيي بناء الاجسام واللياقة البدنية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم بمقر الاكاديمية في دبي بحضور محمد عبد العزيز الماجد وعبد الكريم محمد سعيد، رئيس الاكاديمية ونائبه زايد الجلاف.

وحضر المؤتمر مدير الشؤون الفنية في الاكاديمية المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم والبطل الاماراتي ابراهيم الهاشمي ومدير الشؤون الادارية في الاكاديمية جاسم اشكناني.

تبادل تقديم الخبرات

وتنص الاتفاقية على ان تكرس الاكاديمية الدولية خبراتها العلمية والرياضية وبما يساهم بتطور مضاف لمنتسبي مجموعة الماجد الرياضية من خلال مشاركتهم في المستويات التسعة للمنهاج العلمي الاكاديمية، إضافة الى الاستعانة بطاقم المحاضرين للإعداد المتقدم وتأهيل الكوادر التدريبية، بينما ستقوم مجموعة الماجد بتسخير كافة الترتيبات المتوفرة في البنية التحتية لصالة الماجد الرياضية لكي تكون تحت تصرف الاكاديمية خلال تنظيم الدورات للجانبين العلمي والعملي، اضافة الى فقرات اخرى تدعم دعم كفاءة مدربي ورياضيي بناءً الاجسام في المجتمع

بنى تحتية مثالية

وأشاد رئيس الاكاديمية بالبنى التحتية التي تتمتع بها مجموعة الماجد ووصفها بانها احترافية وبيئة رياضية مثالية يمكنها ان تساهم بممارسة امنة ومميزة للرياضة عموما ولبناء الاجسام بشكل خاص ومشيدا بسعي محمد الماجد على دمج الثقافة العلمية الى جانب التدريبات الرياضية وبما يساهم ببناء شخصية رياضية متكاملة مبينا ان الأكاديمية لن تألو جهدا في دعم اي برنامج رياضي وثقافي رياضي يخدم الرياضة الاماراتية انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية.

تطوير علمي وبدني

وبدوره قال الماجد: الاتفاقية تهدف لتطوير الجانبين العلمي والثقافي للاعبي بناء الاجسام الى جانب العمل التدريبي الذي يقوم به اللاعبون وذلك من اجل تعزيز التدريب الاحترافي وقد توجهت ادارة مجموعة الماجد للتعاون مع الأكاديمية لما تتمتع به من كفاءات وموارد بشرية مميزتين وانطلاقا من رؤية معتمدة لدينا بان الرياضي يحتاج للتوأمة مع احدث المستجدات العلمية والتحديثات البدنية توجهنا لعمل هذه الاتفاقية الهادفة لنقلة نوعية حديثة في رياضة بناء الاجسام الاماراتية.

خبرات

وقال زايد الجلاف: تتمتع مجموعة الماجد الرياضية بتاريخ مميز في بناء الاجسام يعود الى العام 1995 مما يعكس خبرتها في اللعبة والرياضيين الابطال الذين قدمتهم للعبة وهو ما يعزز رؤية الاكاديمية بالتعاون العملي المشترك وفقا للمعايير العالمية.

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