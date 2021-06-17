«الأولمبية» تبحث مع سفارة الدولة باليابان مشاركة رياضيينا في الأولمبياد

المصدر: دبي – البيان الرياضي

ناقشت اللجنة الأولمبية الوطنية، مع سفارة الدولة لدى اليابان، تحضيرات مشاركة وفدنا الرياضي في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو من (23 يوليو – 8 أغسطس).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي، صباح أمس، بحضور شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

واستعرض الاجتماع استعدادات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، وأبرز المستجدات والإجراءات الخاصة بوفد الإمارات المشارك من أجل الاطمئنان على إقامة الوفد والتنقلات من وإلى أماكن المنافسات والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات اللجان المختلفة المسؤولة عن تنظيم الحدث.

وأكد شهاب أحمد الفهيم على استعداد سفارة الدولة الكامل لتوفير كافة متطلبات الوفد المشارك وتسخير كل السبل أمامهم للتركيز في المهمة السامية عندما يحملون راية الوطن في أكبر محفل رياضي يشارك فيه 11000 رياضي من مختلف دول العالم.

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