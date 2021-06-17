120 فعالية ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة «صيفنا رياضي»، التي تتضمن تنظيم 120 فعالية، خلال الفترة من 18 يونيو إلى 31 أغسطس المقبل، وتقام على أكثر من 90 موقعاً مختلفاً في دبي، وضمن 27 لعبة رياضية، وتهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، صباح أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومديري الإدارات.

وتم الإعلان عن أبرز الفعاليات التي تتضمنها المبادرة، والتي تنظم لأول مرة في المنطقة، وتقام في سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وهي بطولة الكرة الطائرة على الثلج، واليوغا على الثلج، وفعالية الدراجات الهوائية على الثلج، وريد بول «جمب أند فريز»، بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظم سنوياً، وتحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار على حد سواء مثل سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج وبطولات التزلج على الجليد المحلية، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد.

وقال سعيد حارب: «تربطنا علاقة قوية مع سكي دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث نعمل سوياً على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية، التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفز كل أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خصوصاً في فصل الصيف، الذي كان يمثل في السابق موسم الراحة والخمول، واستطعنا بفضل التعاون القوي مع شركائنا في سكي دبي، ومركز دبي التجاري أن نحول هذه الفترة إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة، التي تقام داخل القاعات المكيفة مثل عالم دبي للرياضة، وفي القاعات الثلجية بسكي دبي مثل سباق الجري الثلجي وتحدي الجليد وبطولات التزلج وغيرها العديد من الفعاليات، التي شكلت موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وأسهمت في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها».

خدمة المجتمع

وأضاف حارب: «يعمل مجلس دبي الرياضي على تفعيل الشراكة مع مختف القطاعات الحكومية من شركائنا الاستراتيجيين شرطة دبي وبلدية دبي وقناة دبي الرياضية، وغير الحكومية تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة، التي تقام في مختلف المناطق بالإمارة وتمنح الفرصة لكل الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي، وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى، وتوطيد العلاقة بينهم عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين كل المشاركين».

تعاون

وقال ماهر جلفار: «في إطار تعاوننا الوثيق مع مجلس دبي الرياضي ودعمه المتواصل لترسيخ مكانة «عالم دبي للرياضة»، يسرنا الترحيب بزوار هذه الفعالية الإقليمية المتميزة للرياضة واللياقة البدنية، والتي ستكون جزءاً أساسياً من سلسلة فعاليات مجلس دبي الرياضي الصيفية، كما يسعدنا التأكيد على النمو المتواصل، الذي تشهده هذه الفعالية، والتي مكّنتنا من المساهمة بدور محوري في توفير منصّة أساسية، تتيح فرصة المشاركة في الرياضات والأنشطة الرياضية المختلفة أمام المقيمين والزوار على حدّ سواء».

رفاهية

ومن جانبه قال محمد العتري: «تفخر «سكي دبي»، بالتعاون مرة أخرى مع شركائنا القدامى في مجلس دبي الرياضي، لتحقيق هدف مشترك لتحسين رفاهية المجتمع، من خلال تعزيز أسلوب حياة صحي ونشط. نحن ملتزمون بجعل الرياضة والنشاط البدني في متناول الجميع من خلال استضافة أحداث ممتعة ومبتكرة على مدار العام، وقمنا معا برعاية مجموعة رائعة من الأنشطة كجزء من«صيفنا الرياضي»، و«سكي دبي» هو الوجهة المثالية، للحفاظ على لياقتك والاستمتاع أثناء فترة الصيف بأروع الفعاليات هذا الصيف، سواء كنت رياضياً، مبتدئاً أو متمرساً، لدينا شيء مميز للجميع، بما في ذلك يوغا الجليد».

27 لعبة

ستقام أكثر من 120 فعالية ضمن 27 لعبة رياضية على 90 ملعباً وموقعاً مختلفاً في كل أرجاء إمارة دبي، ومن هذه الفعاليات بطولة الريشة الطائرة، التي تقام على أكثر من 15 ملعباً، وبطولة تنس الطاولة على 12 ملعباً، وبطولة الكرة الطائرة على 7 ملاعب، وبطولة البادل تنس على 7 ملاعب، وبطولة كرة القدم السباعية (7 × 7) على 7 ملاعب، وبطولة كرة السلة الثلاثية (3 × 3) وكرة السلة الخماسية (5×5) على 6 ملاعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز