سالم القاسمي يطلع على استعدادات منتخب المبارزة للاستحقاقات الدولية

المصدر: وام

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة أن تعزيز الجاهزية التدريبية للمنتخب الوطني للمبارزة ضمانة للتقدم إلى مراتب متطورة في عالم المبارزة، مشيداً بالدعم الذي يتلقاه الاتحاد من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ولقطاع الرياضة بصفة عامة مما ساهم في تحقيق الاتحاد للعديد من النجاحات في فترة قياسية عطفاً على حداثة تأسيسه، وانطلاقته إقليمياً وعالمياً وصولاً للمشاركات في البطولات الدولية والتأثير في المشهد العالمي للعبة.

جاء ذلك خلال زيارته لتدريبات المنتخب الوطني في صالة الحيرة بالشارقة، والاطلاع عن كثب على مستويات جاهزية اللاعبين واللاعبات، والتي حثهم خلالها على ضرورة بذل الجهد والعرق، للوصول إلى منصات التتويج. وشدد على أهمية التهيئة لاستحقاقات المرحلة المقبلة، والتي سيستهلها لاعبونا بالمشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستستضيفها الدولة مطلع سبتمبر المقبل في إمارة الشارقة.

وقال الشيخ سالم القاسمي: نسعى لتعزيز كفاءة اللاعبين واللاعبات في الدولة، ملتزمين بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة حفاظاً على سلامة اللاعبين، وندرك أننا نسير لتطوير اللعبة واللاعبين في ظل أزمة عالمية خلّفتها جائحة كورونا، وبالتالي فإن كل الخطوات محسوبة بمنتهى الدقة، وتراعي التدابير الوقائية دائماً في المقام الأول.

تأكيد

وأكد رئيس الاتحاد العربي أن الإمارات أصبحت رقماً صعباً على المستويين الآسيوي والعالمي في رياضة المبارزة من خلال نجاحها الكبير في استضافة البطولات الآسيوية والعالمية، وأن ذلك ساهم في ترسيخ مكانة الدولة على المستوى الخارجي، وجعلها محل ثقة للمنظمات القارية والعالمية، ومصدر إلهام للآخرين بتجربتها الناجحة.

وشدد الشيخ سالم القاسمي على أن تطوير المبارزة الإماراتية لا يمكن أن يتم بمعزل عن المحيط العربي، حيث إن المبارزين الإماراتيين بحاجة دائماً للاحتكاك الدولي القوي، في الوقت نفسه الذي تتميز فيه اللعبة في عدد من الدول العربية التي تحتل مكانة مرموقة عالمياً، وبالتالي فإن أهم أولوياته في الاتحاد العربي هي تحقيق النهضة الشاملة للعبة في الدول المتقدمة، وكذلك في الدول الناشئة، وينعكس بالإيجاب على الجميع في النهاية.

وشهد الشيخ سالم القاسمي تدريبات المنتخبات الثلاثة «سيف المبارزة، وسلاح الشيس، والسيف العربي»، لكل الأعمار ذكوراً وإناثاً، من مختلف إمارات الدولة، ورافقه في الزيارة كل من عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والدكتورة هدى المطروشي أمين عام اتحاد الإمارات للمبارزة، وإبراهيم خالد المدير التنفيذي للاتحاد.

وكان الاتحاد قد أطلق عدداً من المبادرات في الفترة الأخيرة لاستثمار فترة توقف النشاط في تثقيف اللاعبين والمدربين وتنمية قدرات ومهارات عناصر المنتخب الوطني للبنين والبنات، كما وقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تيما الدولية للإدارة الرياضية لاستثمار خبرات الشركة في إعداد الخطط الفنية بعيدة المدى، ورعاية الموهوبين وإقامة المعسكرات الدولية للمنتخبات الوطنية، والمساهمة في نشر وتطوير لعبة المبارزة بالدولة.

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