النصر يضم «البادل تنس» إلى ألعاب القلعة الزرقاء

المصدر: دبي – فائز بجبوج

وقّع نادي النصر اتفاقية تعاون مع نادي وورد بادل أكاديمي لإدراج لعبة البادل تنس ضمن الألعاب الرياضية في القلعة الزرقاء، ووقّع الاتفاقية ممثلاً لنادي النصر أحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الجماعية، بينما وقّع عن جانب نادي وورد بادل أكاديمي علي العارف، وبحضور نسرين علي بن درويش رئيس قسم الألعاب النسوية بنادي النصر وعدد من اللاعبات وبعض المهتمين بهذا الحدث.

وتضمنت الاتفاقية قيام إدارة وورد بادل أكاديمي بتوفير كل متطلبات التدريب والإعداد لمنتسبات نادي النصر وممارسات اللعبة والراغبات في الممارسة لهذه الرياضة الجديدة.

وأكد أحمد الجناحي، دعم إدارة النادي الكبير لجميع فرق النادي من الجنسين، وأضاف تولي الإدارة اهتماماً كبيراً بالفرق النسوية، كما شهدنا قبل أيام فريق الريشة الطائرة، ومنه إلى فريق البادل تنس الجديد، وتحرص على إعداده بالصورة المثلى بتوفير كل الإمكانيات للوصول به لأعلى درجات التفوق، والتي تجعلها قادرة على التمثيل المشرّف للنادي وتحقيق الطموحات المنشودة بمزيد من الإنجازات للقلعة الزرقاء والتي تصب بالنهاية في صالح اللعبة والمنتخب الوطني.

شكر

من ناحيته وجّه علي العارف الشكر والتقدير لإعلان نادي النصر عن ضم لعبة البادل تنس لأروقة النادي، وأكد توفير كل متطلبات النجاح لبنات القلعة الزرقاء ممارسات اللعبة، ومضيفاً أن ملاعب النادي مفتوحة لتدريبات لاعبات النصر على مدار الأسبوع وتحت إشراف مدربات صاحبات خبرات كبيرة.

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