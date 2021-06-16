يوسف المطروشي يمثل سباحة الإمارات في أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة، مشاركة سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني الأول، يوسف المطروشي، في أولمبياد طوكيو 2020، ويرافق المطروشي مدرب السباحة بنادي الوصل مروان حافظ.

كما قرر المجلس، المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بقطر في أغسطس المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، والذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطان السماحي رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من عبدالله الوهيبي الأمين العام، وخليفة الكعبي المدير المالي، وعبدالله مبارك عضو مجلس الإدارة.

وأكد عبدالله الوهيبي، أن الاتحاد قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للتركيز على الدورة العربية التي ستجرى في العاصمة أبوظبي خلال أكتوبر المقبل، وأشار إلى أن مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه، روزنامة البطولات وكلف اللجنة الفنية بوضع خطة لإعداد السباحين للمشاركة في البطولات الخارجية.

وأوضح أن مجلس الإدارة، وافق على المبادرة التي تقدم بها خليفة الكعبي، للحد من ظاهرة الغرق، تحت عنوان «صيف بلا غرق»، بالتعاون مع شرطة دبي وشرطة أبوظبي، والمجالس الرياضية، والمؤسسات، وسيتم الإعلان عنها والبدء فيها قريباً لما لها من أهمية قصوى.

كما اعتمد المجلس التقرير المالي والإداري، واجتماع مجلس الإدارة السابق، واعتمد إرسال مسودة لائحة النظام الأساسي المعتمدة من ورشة العمل التي أقيمت في اللجنة الأولمبية الوطنية، من أجل الاطلاع عليها، وذلك لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتمادها بشكل نهائي.

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